У Српској рођене 24 бебе

Извор:
СРНА
30.01.2026
07:54
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 13 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Једанаест беба рођено је у Бањалуци, четири у Зворнику, три у Приједору, по двије у Бијељини и Источном Сарајеву, а по једна у Гадишци и Фочи.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и четири дјечака, у Зворнику три дјечака и дјевојчица, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, у Бијељини двије дјевојчице, у Источном Сарајеву два дјечака, у Градишци дјечак, а у Фочи дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Добоју, Требињу и Невесињу.
