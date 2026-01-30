Logo
У Српској рођене 24 бебе

Извор:

СРНА

30.01.2026

07:54

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 13 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Једанаест беба рођено је у Бањалуци, четири у Зворнику, три у Приједору, по двије у Бијељини и Источном Сарајеву, а по једна у Гадишци и Фочи.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и четири дјечака, у Зворнику три дјечака и дјевојчица, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, у Бијељини двије дјевојчице, у Источном Сарајеву два дјечака, у Градишци дјечак, а у Фочи дјевојчица.

Порода није било у породилиштима у Добоју, Требињу и Невесињу.

