Превозници у БиХ наставили блокаду теретног саобраћаја

30.01.2026

07:35

Блокирани гранични прелази са ЕУ
Фото: АТВ

Превозници у БиХ наставили су блокаду теретног саобраћаја на граничним прелазима.

Превозници траже да се ријеши проблем боравка и рада возача у ЕУ и измјене правила 90/180 дана. Истакли су да су протести организовани због све чешћих заустављања, контрола и депортација возача из БиХ, који су у земљама ЕУ, радећи свој посао, боравили дуже од дозвољених 90 дана у периоду од шест мјесеци.

Блокаду су наставили и превозници у Србији. Македонски превозници објавили су синоћ да више неће блокирати теретне дијелове граничних прелаза, а исту одлуку јуче су донијели превозници из Црне Горе, који су с владом постигли договор о својим домаћим захтјевима.

Европска комисија усвојила је нову визну стратегију према којој би возачи камиона могли да буду препознати као посебна категорија, што ће им омогућити боравак у Шенгену дужи од 90 дана.

Из Конзорцијума "Логистика" за данас су најавили да ће тражити састанке са свим релевантним ентитетским институцијама.

Шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека најавио је за уторак, 3. фебруара, састанак свих министара земаља западног Балкана с представницима Европске комисије, поводом озбиљних поремећаја у несметаном протоку робе и функционисању међународног превоза изазваних блокадама граничних прелаза према ЕУ.

Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић позвао је јуче превознике да обуставе протесте на одређени период и дају шансу институцијама да раде свој посао јер свако даље задржавање блокада проузроковало би велику штету не само превозницима него и економији.

