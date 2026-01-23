Logo
Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

СРНА

23.01.2026

20:42

Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!
Фото: Unsplash

Француски произвођач хране и пића "Данон" повлачи одређене серије формуле за бебе на појединим тржиштима.

"Данон", који је нагласио да су његови производи и даље безбједни за употребу, навео је да је повлачење предузето из предострожности и као посљедица ажурирања смјерница за безбједност хране у појединим земљама.

Из компаније су навели да ће бити повучен веома ограничен број серија производа формуле за бебе.

паљење младеновац

Србија

Запаљен аутомобил припадника МУП-а, горио и ауто његовог оца

Упућени извор рекао је да су погођена тржишта углавном у Европи.

Неке од највећих свјетских компанија за млијечне производе, укључујући "Данон", "Нестле" и "Лакталис", повлаче серије формуле за бебе због могуће контаминације цереулидом, токсином који може да изазове мучнину и повраћање.

