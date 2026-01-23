Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

Извор:
Извор: СРНА
Француски произвођач хране и пића "Данон" повлачи одређене серије формуле за бебе на појединим тржиштима.
"Данон", који је нагласио да су његови производи и даље безбједни за употребу, навео је да је повлачење предузето из предострожности и као посљедица ажурирања смјерница за безбједност хране у појединим земљама.
Из компаније су навели да ће бити повучен веома ограничен број серија производа формуле за бебе.
Упућени извор рекао је да су погођена тржишта углавном у Европи.
Неке од највећих свјетских компанија за млијечне производе, укључујући "Данон", "Нестле" и "Лакталис", повлаче серије формуле за бебе због могуће контаминације цереулидом, токсином који може да изазове мучнину и повраћање.
