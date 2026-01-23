Logo
Кува међу "савезницима": Стармер затражио извињење од Трампа

Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Британски премијер Кир Стармер позвао је америчког предсједника Доналда Трампа да се извини због, како је навео, лажне тврдње да су се трупе из земаља НАТО савеза, осим америчких, држале даље од линије фронта током рата у Авганистану.

Стармер је рекао да Трампове коментаре сматра увредљивим и ужасним, пренио је АП.

Британски премијер је одао почаст за 457 британских војника који су погинули у Авганистану и рекао да би предсједник САД требало да се извини.

Трамп је изјавио да није сигуран да ли ће НАТО бити ту да подржи САД ако и када то буде затражено, што је изазвало негодовање и узнемиреност међу многима у Великој Британији.

"Никада нам нису били потребни, никада заправо нисмо тражили било шта од њих. Знате, рећи ће да су послали неке трупе у Авганистан, ово или оно, и јесу, остали су мало позади, мало даље од линије фронта", рекао је Трамп за Фокс њуз.

У октобру 2001. године, готово мјесец дана након напада на САД 11. септембра, коалиција предвођена Вашингтоном покренула је инвазију на Авганистан да би уништила Ал Каиду.

Уз САД су биле трупе из више десетина земаља, укључујући оне из НАТО савеза, чији је мандат узајамне одбране први пут покренут након напада на Њујорк и Вашингтон.

Кир Стармер

Доналд Трамп

