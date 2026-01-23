Америка напустила СЗО, стручњаци у страху

Извор:
Телеграф
23.01.2026
10:54
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе су завршиле своје повлачење из Свјетске здравствене организације, саопштило је у четвртак Министарство здравља и социјалних услуга САД (ХХС), чиме је окончан дугогодишњи циљ председника САД Доналда Трампа.
Трамп је покушао да напусти СЗО током свог првог мандата, а затим је првог дана свог другог мандата, путем извршне наредбе, дао обавјештење да ће САД напустити ту организацију. По закону, САД морају да дају СЗО обавјештење годину дана унапријед и да плате све неизмирене обавезе прије него што се повуку.
САД и даље дугују СЗО око 260 милиона долара, али правни стручњаци кажу да је мало вјероватно да ће САД платити тај дуг и да СЗО има врло мало могућности за правни притисак.
"Као правно питање, потпуно је јасно да Сједињене Америчке Државе не могу званично да се повуку из СЗО уколико не плате своје неизмирене финансијске обавезе. Али СЗО нема овлашћења да примора САД да плате оно што дугују", рекао је др Лоренс Гостин, стручњак за глобално здравствено право и јавно здравље са Универзитета Џорџтаун.
СЗО би могла да усвоји резолуцију којом би се навело да САД не могу да се повуку док не плате дуг, али Гостин каже да вјероватно неће ризиковати додатне тензије, будући да је Трамп ионако вјероватно ријешен да се повуче, преноси ЦНН.
ХХС је у четвртак саопштио да је сво финансирање америчке владе намијењено СЗО обустављено и да су сви запослени и уговорни сарадници који су били распоређени или интегрисани у оквиру те организације повучени. Такође је наведено да су САД прекинуле званично учешће у комитетима које спонзорише СЗО, руководећим тијелима, управљачким структурама и техничким радним групама.
Ипак, ХХС је оставио отворена врата за одређени наставак сарадње. На питање да ли ће САД учествовати на предстојећем састанку под вођством СЗО на којем ће се одлучивати о саставу вакцина против грипа за наредну годину, администрација је саопштила да су разговори о томе још у току.
Током разговора са новинарима у четвртак, високи званичник администрације рекао је да Сједињене Државе "нису добијале много заузврат за вриједност, за новац и за особље које смо дали".
"Обећање дато и обећање испуњено", рекао је високи званичник администрације.
Званичник је додао да је СЗО "поступала супротно интересима САД у заштити америчке јавности".
Иако су САД биле највећи финансијер те организације, званичник је навео да никада није било америчког генералног директора СЗО. ХХС је саопштио да СЗО никада није признала оно што америчка влада сматра пропустима током пандемије ковида-19. ХХС наводи да је СЗО одложила проглашење глобалне ванредне ситуације у јавном здрављу, што је свијет коштало драгоцјених недјеља док се вирус ширио.
"Током тог периода, руководство СЗО је понављало и хвалило одговор Кине, упркос доказима о раном непријављивању, прикривању информација и кашњењу у потврђивању преноса са човјека на човјека", наводи се у саопштењу агенције.
ХХС је такође указао на оклијевање СЗО да призна пренос вируса ваздухом и навео да је умањивала идеју да особе без симптома могу да шире инфекцију.
"Ова одлука значи да здравствене политике наше земље више не могу бити ограничене неодговорним страним бирократама", рекао је званичник ХХС-а.
Упркос разлазу, администрација тврди да ће САД наставити да буду глобални лидер у области здравља, преноси "Телеграф".
Детаљи нове стратегије још нису објављени, али су званичници рекли да ће САД наставити да сарађују са другим земљама у праћењу заразних болести и размјени података, кроз споразуме са појединачним државама, као и кроз сарадњу са невладиним организацијама и вјерским групама.
Очекује се да тај напор предводи Глобални здравствени центар америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
"Процијенили смо све празнине и потенцијалне празнине. Урадили смо анализе. Имамо планове. Наставићемо да радимо кроз земље и министарства здравља као што то чинимо деценијама, и наставићемо да развијамо те односе и користимо их на начин који је обострано користан", рекао је други високи званичник администрације.
Администрација је обећала "низ нових најава" у наредним мјесецима.
Неки стручњаци су рекли да би покушај управљања глобалним здрављем кроз споразуме са појединачним државама створио фрагментисан систем који не може да замијени оно што СЗО ради.
"То не омогућава исти ниво партнерства и надзора као сарадња са СЗО", рекао је бивши званичник ЦДЦ-а, који је затражио да остане анониман.
"Нема довољно средстава да се све то замијени", додао је.
Бивши званичник је навео да ЦДЦ има особље у око 60 земаља, али не у свакој земљи, "што је разлог због којег је кровна структура попут СЗО важна".
Критичари кажу да би овај потез могао да заслијепи САД и свијет за потенцијалне биолошке пријетње.
"Повлачење САД из Свјетске здравствене организације је кратковидо и погрешно напуштање наших глобалних здравствених обавеза. Глобална сарадња и комуникација су кључне да бисмо заштитили сопствене грађане, јер клице не поштују границе", рекао је у саопштењу др Роналд Нахас, предсједник Америчког друштва за инфективне болести.
"Повлачење из Свјетске здравствене организације је научно неодговорно. Оно не препознаје основну природну историју заразних болести. Глобална сарадња није луксуз; она је биолошка нужност", додао је Нахас.
Други су се сложили са том оцјеном.
"Данас је дан када је свјетско јавно здравље претрпјело тужан и озбиљан ударац. Доживјећемо више смртоносних глобалних епидемија. Оне ће се догодити зато што стручњаци из америчке јавноздравствене заједнице неће бити за столом да предводе глобални одговор. Те епидемије ће се проширити на САД и нанијети нам велику штету", рекао је др Мајкл Остерхолм, директор Центра за истраживање и политику заразних болести на Универзитету Минесота.
"Ово је најпогубнија предсједничка одлука у мом животу", рекао је Гостин са Џорџтауна додајући да је то што САД нема чланство у СЗО "дубоко штетно по наше националне интересе и безбједност".
"Нећемо имати брз и потпун приступ епидемиолошким подацима, узорцима вируса и подацима о геномској секвенци за развој вакцина и терапија. И нећемо моћи међународно да дјелујемо како бисмо обуздали озбиљне здравствене пријетње прије него што стигну до наших обала. Када сљедећа пандемија наступи (а хоће), Сједињене Америчке Државе неће бити спремне и наш одговор ће бити спор и слаб. То штети свим Американцима", додао је Гостин.
На конференцији за новинаре прошлог прољећа, генерални директор СЗО др Тедрос Гебрејесус назвао је повлачење САД "ситуацијом у којој сви губе".
"САД губе, и остатак свијета, то сигурно знамо, губи", рекао је он.
Најновије
Најчитаније
12
24
12
23
12
14
12
03
11
50
Тренутно на програму