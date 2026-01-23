Logo
Жена се породила у преврнутом возилу Хитне помоћи: Ево колику одштету је добила

Жена се породила у преврнутом возилу Хитне помоћи: Ево колику одштету је добила
Фото: pexels

Становница Оренбурга, која се породила у амбулантном возилу које се преврнуло након саобраћајне несреће, добила је око 3.300 евра одштете, саопштио је руски суд.

Несрећа се догодила прошлог фебруара када возило Хитне помоћи, које је превозило трудницу на порођај са укљученим свјетлима и сиреном, није добило предност на путу, наводи данас агенција РИА Новости.

Други возач није уступио пролаз, што је довело до судара и превртања амбулантног возила.

Трудница се, због ванредних околности, породила у возилу након несреће.

Она је захтијевала 9.000 евра надокнаде за штету.

Суд је одлучио да дјелимично задовољи тужбени захтјев, досудивши око 3.300 евра одштете, као и 220 евра на име судских трошкова.

Одговорност су подијелили возач и служба Хитне помоћи.

