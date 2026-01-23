Logo
Благајница годинама узимала паре од пензија: Милионе ставила у џеп

Блиц

23.01.2026

10:46

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

У наставку акције сузбијања корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, УКП, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су С. К. (56) због сумње да је починила кривично дјело проневјера.

С. К. (56) из Ниша, благајница специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница", ухапшена је због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело проневера.

Сумња се да је она, у периоду од 2015. до 2025. године, новац од пензија и других примања пацијената болнице, који јој је био повјерен у раду, задржавала за себе и тако прибавила противправну имовинску корист у укупном износу од 3.868.696,66 динара, а пацијентима причинила штету.

Осумњиченој С. К. одређено је задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведена надлежном тужилаштву, преноси Блиц.

хапшење

blagajna

pronevjera

