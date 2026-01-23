Кошарац: Слободна зона брод нова шанса за развој

Извор:
Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара активно је кренуло у процедуру доношења одлуке о оснивању слободне зоне Брод, након што је ова локална заједница испунила све формалне услове, саопштио је ресорни министар Сташа Кошарац.
Кошарац очекује да ће све институције у рекордном року доставити неопходна мишљења, након чега ће Министарство одлуку доставити на усвајање Савјету министара.
"Желимо да пружимо максималну подршку начелнику Брода Милану Зечевићу и напорима Владе Републике Српске да се ова локална заједница економски развија и постане атрактивно мјесто за улагања", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Он је истакао да је формирање слободне зоне у Броду велики искорак и отвара ново поглавље економског развоја не само ове локалне заједнице, него и Републике Српске и региона.
Кошарац је навео да географски положај Брода, у непосредној близини границе са ЕУ, представља кључну компаративну предност.
Он је указао да ће слободна зона, укупне површине 84,04 хектара, пословати на три територијално одвојена дијела, чиме се обезбјеђује флексибилност и разноврсност у привредним активностима.
"Оснивањем слободне зоне стварају се повољни услови за привлачење инвеститора, отварање нових радних мјеста и јачање конкурентности локалне привреде. Овај пројекат представља стратешки корак ка дугорочном развоју и позиционирању Брода као значајног привредног центра у региону", нагласио је Кошарац.
Тренутно на програму