Logo
Large banner

Кошарац: Слободна зона брод нова шанса за развој

Извор:

СРНА

23.01.2026

10:35

Коментари:

1
Кошарац: Слободна зона брод нова шанса за развој
Фото: АТВ

Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара активно је кренуло у процедуру доношења одлуке о оснивању слободне зоне Брод, након што је ова локална заједница испунила све формалне услове, саопштио је ресорни министар Сташа Кошарац.

Кошарац очекује да ће све институције у рекордном року доставити неопходна мишљења, након чега ће Министарство одлуку доставити на усвајање Савјету министара.

"Желимо да пружимо максималну подршку начелнику Брода Милану Зечевићу и напорима Владе Републике Српске да се ова локална заједница економски развија и постане атрактивно мјесто за улагања", написао је Кошарац на "Инстаграму".

Он је истакао да је формирање слободне зоне у Броду велики искорак и отвара ново поглавље економског развоја не само ове локалне заједнице, него и Републике Српске и региона.

Доктор болница

Хроника

Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Кошарац је навео да географски положај Брода, у непосредној близини границе са ЕУ, представља кључну компаративну предност.

Он је указао да ће слободна зона, укупне површине 84,04 хектара, пословати на три територијално одвојена дијела, чиме се обезбјеђује флексибилност и разноврсност у привредним активностима.

"Оснивањем слободне зоне стварају се повољни услови за привлачење инвеститора, отварање нових радних мјеста и јачање конкурентности локалне привреде. Овај пројекат представља стратешки корак ка дугорочном развоју и позиционирању Брода као значајног привредног центра у региону", нагласио је Кошарац.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Brod

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Камион се забио у зграду у Бијељини

Градови и општине

Несвакидашња незгода у Бијељини: Шлепер се забио у зграду предузећа

1 ч

0
Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Хроника

Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

1 ч

0
Дјевојка зарила младићу нож у груди

Регион

Дјевојка зарила младићу нож у груди

2 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић отказао тренинг у Мелбурну!

2 ч

2

Више из рубрике

Примопредаја у новој Влади Српске МТТ

Република Српска

Пуховац преузео дужност министра трговине и туризма Српске

3 ч

3
Нова Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске званично ступа на дужност

5 ч

2
Млијеко

Република Српска

Подстицаји неће бити умањени, правилник ће бити утврђен за десетак дана

17 ч

0
Цијене лете у небо - гдје је граница?

Република Српска

Цијене лете у небо - гдје је граница?

17 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

12

24

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

12

23

У току исплата за 3.635 корисника

12

14

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

12

03

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

11

50

Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner