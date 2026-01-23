Logo
Несвакидашња незгода у Бијељини: Шлепер се забио у зграду предузећа

ИнфоБијељина

23.01.2026

Камион се забио у зграду у Бијељини
У селу Љесковац код Бијељине шлепер је јутрос, 23. јануара, ударио у управну зграду предузећа.

Како је потврђено за портал ИнфоБијељина, на терену је екипа Хитне помоћи, а према незваничним сазнањима, нема повријеђених лица.

Претпоставља се да је узрок незгоде клизав коловоз.

Подсјетимо, путеви су јутрос клизави и залеђени на ширем подручју Семберије. Ситна киша која је почела синоћ да пада, направила је велики прблем за пјешаке и возаче у Бијељини.

Према незваничним информацијама, забиљежено је још неколико саобраћајних незгода на подручју града.

