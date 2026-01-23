Пчелари у Српцу добили свој филм (ВИДЕО)

Извор:
АТВ
23.01.2026
10:14
Коментари:0
Удружење пчелара "Кошница" из Српца представљено је кроз документарни филм који је недавно објављен на платформи ЈуТјуб, гдје је доступан за гледање свим заинтересованима.
Филм приказује активности удружења, редовне и ванредне, а у њему је направљена и историјска генеза о настанку удружења, представљена је општина Србац и њен потенцијал за пчеларство, као и настојања да се очува квалитет и вјеродостојност домаћих пчеларских производа.
Кроз аутентичне кадрове са пчелињака и свакодневних активности, гледаоци добијају јасан увид у посвећеност и начин живота пчелара.
Посебно је занимљиво што су у филму заступљене све генерације и категорије чланства – млади пчелари, старији и најстарији пчелари, жена пчелар, као и дјеца која већ праве прве кораке у овом послу.
На тај начин филм даје потпуну слику удружења које окупља око 70 чланова.
Аутор филма је новинар Ратко Богосавац, а у реализацији су му помогли Жељко Игњатић, предсједник удружења, Томо Божић, администратор удружења, Небојша Илић и Милорад Ђенић, пчелари, најстарији члан удружења Чедо Крчмар, као и први оснивач и предсједник удружења Ранко Мачинковић.
Значајно мјесто у филму заузела је и Мара Митрић, жена пчелар, која биљежи запажене успјехе у овој дјелатности.
Презентацију свих чланова удружења у оквиру филма заједно су урадили Немања и Божидар Игњатић, уз учешће Филипа Лазића и Луке Бајића, чиме је комплетирана свеобухватна слика рада удружења.
Филм је доступан на ЈуТјубу и може се пронаћи претрагом назива Удружења пчелара "Кошница" Србац.
Најновије
Најчитаније
12
24
12
23
12
14
12
03
11
50
Тренутно на програму