Пчелари у Српцу добили свој филм (ВИДЕО)

Извор:

АТВ

23.01.2026

10:14

Коментари:

0
Кошнице
Фото: Screenshot / YouTube

Удружење пчелара "Кошница" из Српца представљено је кроз документарни филм који је недавно објављен на платформи ЈуТјуб, гдје је доступан за гледање свим заинтересованима.

Филм приказује активности удружења, редовне и ванредне, а у њему је направљена и историјска генеза о настанку удружења, представљена је општина Србац и њен потенцијал за пчеларство, као и настојања да се очува квалитет и вјеродостојност домаћих пчеларских производа.

Удружење Кошница
Удружење Кошница

Кроз аутентичне кадрове са пчелињака и свакодневних активности, гледаоци добијају јасан увид у посвећеност и начин живота пчелара.

Све генерације и категорије пчелара

Посебно је занимљиво што су у филму заступљене све генерације и категорије чланства – млади пчелари, старији и најстарији пчелари, жена пчелар, као и дјеца која већ праве прве кораке у овом послу.

На тај начин филм даје потпуну слику удружења које окупља око 70 чланова.

Аутор филма је новинар Ратко Богосавац, а у реализацији су му помогли Жељко Игњатић, предсједник удружења, Томо Божић, администратор удружења, Небојша Илић и Милорад Ђенић, пчелари, најстарији члан удружења Чедо Крчмар, као и први оснивач и предсједник удружења Ранко Мачинковић.

Чланска карта Удружења Кошница
Чланска карта Удружења Кошница

Значајно мјесто у филму заузела је и Мара Митрић, жена пчелар, која биљежи запажене успјехе у овој дјелатности.

Презентацију свих чланова удружења у оквиру филма заједно су урадили Немања и Божидар Игњатић, уз учешће Филипа Лазића и Луке Бајића, чиме је комплетирана свеобухватна слика рада удружења.

Филм је доступан на ЈуТјубу и може се пронаћи претрагом назива Удружења пчелара "Кошница" Србац.

