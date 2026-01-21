Нове просторије за ученике музичке школе у Зворнику

Аутор:Сања Трифковић
21.01.2026
19:39
Сан се полако остварује, за преко 250 ученика Основне музичке школе „Војин Комадина „ у Зворнику. Нове просторије омогућиће од септембра да у школске клупе сједну и средњошколци.
„За нас је ово остварење сна, наша дјеца могу да наставе школовање које су до сада имали овдје основно образовање, не морају да иду из свог града. Захваљујемо се граду Зворнику који је заиста омогућио да буде привилегија сваком ученику да похађа овако дивно опремљену школу", каже Дијана Зекановић, директор Музичке школе „Војин Комадина“, Зворник.
За изградњу овог објекта град Зворник издвојио је неопходна средства, док је Министарство набавило потребне дозволе како би школа добила потребан статус регулисан Законом.
„Она више неће бити основна, поред основног она ће од септембра имати и средње образовање и умјетничко образовање, тако да постаје мјешовита. Стварно сам опчињен виђеним, ентузијазмом ученика, колико са упознат школа броји око 240 ученика у основном образовању, а планирано је у наредном периоду два новаодјељења са два нова занимања, усмјерења. Влада је дала сагласност за измјене Статута за мјешовиту Музичку школу, министарство је обезбиједило финансирање", рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе у Влади Републике Српске.
„Сви наши суграђани који буду жељели да наставе средње музичко образовање, моћи ће да наставе и да остваре овдје у граду Зворнику, а град Зворник је сигурно неко ко много улаже у образовање, тако ће бити и ове године гдје ћемо значајна средства улагати у школске објекте и у њихово опремање“, рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
Објекат је површине од око 400 м2 , а за његову адаптацију и опремање утрошено је око 900 000КМ
