Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Извор:
Танјуг
03.03.2026
20:36
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да очекује да ће након раста, цијене нафте пасти када се заврши рат у Ирану, као и да би неко ко живи у Ирану вјероватно био погоднији кандидат за преузимање земље од сина бившег иранског шаха у егзилу, Резе Пахлавија, који живи у Сједињеним Америчким Државама.
Трамп је на заједничкој конференцији за новинаре са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом у Овалној соби рекао да ће вјероватно, због напада САД и Израела на Иран, цијене нафте бити "високе неко вријеме", али да ће пасти када се све заврши, и да ће чак бити ниже него прије, преноси Би-Би-Си.
- Дакле, ако будемо имали мало више цијене нафте неко вријеме, чим се ово заврши, те цијене ће пасти. Вјерујем да ће бити ниже него чак и прије - казао је Трамп.
На питање да ли види Резу Пахлавија, прогнаног сина последњег иранског шаха, као могућу опцију за вођење Ирана у будућности, Трамп је рекао да Пахлави делује као фин момак али да, иако га "неки људи воле", вкерује да би најбољи могући сценарио био да "неко ко је већ тамо" преузме власт.
Трамп је упозорио Иранце да не излазе на улице док траје бомбардовање.
Према његовим рокечима, иранска заједница у САД је задовољна америчком операцијом против Ирана, која је почела у суботу.
- Толико људи је рекло хвала, хвала, хвала. Видите то на улицама Лос Анђелеса. Чињеница је да су људи задовољни оним што смо урадили - казао је Трамп, поводом прослава које су се последњих дана одвијале на улицама Лос Анђелеса, гдје живи велики број људи поријеклом из Ирана.
Република Српска
50 мин0
Остали спортови
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
21
10
21
03
21
01
20
46
20
36
Тренутно на програму