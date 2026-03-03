Logo
Large banner

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Извор:

Танјуг

03.03.2026

20:36

Коментари:

0
Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да очекује да ће након раста, цијене нафте пасти када се заврши рат у Ирану, као и да би неко ко живи у Ирану вјероватно био погоднији кандидат за преузимање земље од сина бившег иранског шаха у егзилу, Резе Пахлавија, који живи у Сједињеним Америчким Државама.

Трамп је на заједничкој конференцији за новинаре са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом у Овалној соби рекао да ће вјероватно, због напада САД и Израела на Иран, цијене нафте бити "високе неко вријеме", али да ће пасти када се све заврши, и да ће чак бити ниже него прије, преноси Би-Би-Си.

- Дакле, ако будемо имали мало више цијене нафте неко вријеме, чим се ово заврши, те цијене ће пасти. Вјерујем да ће бити ниже него чак и прије - казао је Трамп.

На питање да ли види Резу Пахлавија, прогнаног сина последњег иранског шаха, као могућу опцију за вођење Ирана у будућности, Трамп је рекао да Пахлави делује као фин момак али да, иако га "неки људи воле", вкерује да би најбољи могући сценарио био да "неко ко је већ тамо" преузме власт.

Трамп је упозорио Иранце да не излазе на улице док траје бомбардовање.

Према његовим рокечима, иранска заједница у САД је задовољна америчком операцијом против Ирана, која је почела у суботу.

- Толико људи је рекло хвала, хвала, хвала. Видите то на улицама Лос Анђелеса. Чињеница је да су људи задовољни оним што смо урадили - казао је Трамп, поводом прослава које су се последњих дана одвијале на улицама Лос Анђелеса, гдје живи велики број људи поријеклом из Ирана.

Подијели:

Таг :

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући: Цвијановић разговарала са Меклофлином

Република Српска

Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући: Цвијановић разговарала са Меклофлином

50 мин

0
Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон објавила слику повријеђене ноге

1 ч

0
Затворена Амбасада САД-а у Бејруту

Свијет

Затворена Амбасада САД-а у Бејруту

1 ч

0
"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића

Република Српска

"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића

1 ч

1

Више из рубрике

Затворена Амбасада САД-а у Бејруту

Свијет

Затворена Амбасада САД-а у Бејруту

1 ч

0
Кога Американци виде као новог лидера Ирана? Трамп "угасио" Пахлавија

Свијет

Кога Американци виде као новог лидера Ирана? Трамп "угасио" Пахлавија

1 ч

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Спремају освету Ирану: УАЕ планира напад без преседана

2 ч

0
Иран Техеран напад

Свијет

Техеран спроводи Хамнеијев план: Ево шта то значи на терену

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner