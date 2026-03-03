"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића

03.03.2026
19:55
Коментари:1
Гојко Кличковић ипак неће бити у Покрету Сигуран Српска Драшка Станивуковића.
Иако се крајем године лидер ПСС похвалио да је у своје редове превео начелника општине Крупа на Уни, чини се да је данас Кличковића у Социјалистичку партију "вратио" Петар Ђокић.
Бивши СДС-овац Гојко Кличковић приступио покрету Драшка Станивуковића
Наиме, предсједник Социјалистичке партије састао се са начелником општине Крупа на Уни, а како је речено за Провјерено.инфо, Кличковић је потврдио припадност Социјалистима.
Он је рекао да су објаве ПСС и Драшка Станивуковића чиста манипулација која приличи онима који политику виде као игру.
