Logo
Large banner

"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића

03.03.2026

19:55

Коментари:

1
"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића
Фото: Уступљена фотографија

Гојко Кличковић ипак неће бити у Покрету Сигуран Српска Драшка Станивуковића.

Иако се крајем године лидер ПСС похвалио да је у своје редове превео начелника општине Крупа на Уни, чини се да је данас Кличковића у Социјалистичку партију "вратио" Петар Ђокић.

Гојко Кличковић

Бања Лука

Бивши СДС-овац Гојко Кличковић приступио покрету Драшка Станивуковића

Наиме, предсједник Социјалистичке партије састао се са начелником општине Крупа на Уни, а како је речено за Провјерено.инфо, Кличковић је потврдио припадност Социјалистима.

Он је рекао да су објаве ПСС и Драшка Станивуковића чиста манипулација која приличи онима који политику виде као игру.

Подијели:

Тагови :

Петар Ђокић

Гојко Кличковић

Покрет Сигурна Српска

Socijalistička partija

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Станивуковић и Минић: Мост у Чесми 20. марта отворен за грађане

Бања Лука

Станивуковић и Минић: Мост у Чесми 20. марта отворен за грађане

1 ч

0
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Бања Лука

Састанак Минића и Станивуковића: Када ће бити завршени радови на мосту у Чесми?

5 ч

0
Ко ће се повући из трке за предсједника?

Република Српска

Ко ће се повући из трке за предсједника?

7 ч

8
Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Република Српска

Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

1 д

3

Више из рубрике

Пруга

Република Српска

Одгођен ланчани колапс металног сектора у БиХ, нови рок 1. мај

1 ч

0
Мајкл Флин

Република Српска

Флин понудио стратешко-оперативни план како се постаје држава

1 ч

1
Болница у Требињу

Република Српска

Медицинарима у Српској стиже повећање плата

1 ч

0
Мајкл Флин

Република Српска

Флин: Стратешки циљ је спријечити Иран да има нуклеарно оружје

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner