Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

Извор:
Телеграф
03.03.2026
21:10
Коментари:0
Грчки репер који из Атине - Имјун (Immune), објавио је да ће 6. марта изаћи његова пјесма посвећена Жељку Обрадовићу!
Наиме, он је наводно велики навијач Панатинаикоса, и "зелене" прати од раног детињства. Управо због свега тога, одлучио је да посвети пјесму легендарном тренеру Панатинаикоса, Србије и цијеле Европе.
Подсјетимо, Жељко Обрадовић је са Панатинаикосом освојио чак пет титула шампиона Европе, што га декларише као најуспешнијег тренер у зеленом дијелу Атине.
Посљедњи ангажман је имао у Партизану, а напустио је клупу црно-бијелих у новембру, када је дефинитивно ставио тачку и одлучио да не може више да се носи са притиском. Од тада Парни ваљак не може да се консолидује, долазак Ђоана Пењароје је на тренутак промијенио ситуацију, као и повратак Карлика Џонса, који је недостајао у ростеру и Обрадовићу.
Кошарка
3 седм0
Кошарка
3 седм0
Кошарка
1 мј0
Кошарка
1 мј0
Најновије
Најчитаније
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Тренутно на програму