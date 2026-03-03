Logo
Large banner

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

Извор:

Телеграф

03.03.2026

21:10

Коментари:

0
Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Грчки репер који из Атине - Имјун (Immune), објавио је да ће 6. марта изаћи његова пјесма посвећена Жељку Обрадовићу!

Наиме, он је наводно велики навијач Панатинаикоса, и "зелене" прати од раног детињства. Управо због свега тога, одлучио је да посвети пјесму легендарном тренеру Панатинаикоса, Србије и цијеле Европе.

Подсјетимо, Жељко Обрадовић је са Панатинаикосом освојио чак пет титула шампиона Европе, што га декларише као најуспешнијег тренер у зеленом дијелу Атине.

Посљедњи ангажман је имао у Партизану, а напустио је клупу црно-бијелих у новембру, када је дефинитивно ставио тачку и одлучио да не може више да се носи са притиском. Од тада Парни ваљак не може да се консолидује, долазак Ђоана Пењароје је на тренутак промијенио ситуацију, као и повратак Карлика Џонса, који је недостајао у ростеру и Обрадовићу.

Подијели:

Тагови :

Жељко Обрадовић

Panatinaikos

pjesma

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

Кошарка

Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

3 седм

0
Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!

Кошарка

Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!

3 седм

0
Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

Кошарка

Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

1 мј

0
Кошаркашки тренер

Кошарка

Замијенио Жоца у црно-бијелом, Партизан се јавио и објавио најљепше вијести за Мирка Оцокољића

1 мј

0

Више из рубрике

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

Кошарка

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

6 ч

1
Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

Кошарка

Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

16 ч

0
Никола Јокић

Кошарка

Јокић спасио Денвер, Мареј убацио 45 поена

16 ч

0
Перасовић за АТВ: Вјерујем у стару школу

Кошарка

Перасовић за АТВ: Вјерујем у стару школу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

23

08

Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

23

05

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

22

49

Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

22

48

Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner