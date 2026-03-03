Logo
Large banner

Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

Извор:

Спортал

03.03.2026

07:57

Коментари:

0
Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати
Фото: Tanjug / AP / Erin Hooley

Никола Јокић имао је паклен посао против Јуте. Жестоки су били дуели, нико не штеди најбољег играча планете, али је он на крају донио побједу.

Иако су многи очекивали лак посао против "Џезера", екипа из Колорада је морала да копа до самог краја. Кључну улогу у преокрету одиграо је српски центар, који је у самом финишу узео ствари у своје руке и показао зашто је најбољи на свијету. Имао је и потез који није баш популаран међу Американцима.

Драма је почела на два минута прије краја меча. Јута је имала предност, али је Јокић са четири везана поена донио изједначење (122:122) и увео меч у потпуно лудило. Ипак, потез утакмице није био кош, већ дефанзивна мајсторија. При вођству Денвера 126:125, на свега 16 секунди прије последњег звука сирене, Кејонте Џорџ је кренуо на полагање које је могло да донесе побједу домаћину. Услиједила је "рампа" о којој ће се причати – Никола је буквално "одувао" лопту и спријечио преокрет.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

Занимљиво је било вид‌јети реакцију арбитара. Иако је блокада била чиста као суза, судије су првобитно досудиле прекршај Јокићу, што би Џорџу донијело два слободна бацања за вођство. Никола је моментално сигнализирао клупи да реагује, био је сигуран у своју одлуку, па је тренер Аделман затражио челенџ. Након гледања снимка, правда је задовољена: судије су преиначиле одлуку, призната је блокада, лопта је била у рукама Денвера. О томе је говорио Никола послије меча, пише Спортал.

Како гледаш на то што противнички тимови шаљу по неколико играча на тебе у посљедњих пар утакмица?

- Трудим се да не силим и да пустим да игра тече. Мислим да је било океј. Одрадили смо добар посао са додавањима, поентирањем… ипак смо дали 120 поена, тако да је ово било добро вече за нас – рекао је он.

Тај челенџ (провјера) на крају је заиста одиграо велику улогу у овој утакмици и побједи.

Да ли си одмах знао да није био фаул или шта си мислио у тренутку када си тражио тај тајмаут и челенџ?

– Само сам покушао да видим да ли су они вид‌јели нешто пресудно. Јер ја нисам имао осјећај да је то било нешто што је утицало на игру, да тако кажем. Па сам их само погледао да видим да ли су они вид‌јели нешто, типа да ли сам га ударио по руци или шта већ. И, ето, био је то добар челенџ за нас – наводи Јокић.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Перасовић за АТВ: Вјерујем у стару школу

Кошарка

Перасовић за АТВ: Вјерујем у стару школу

11 ч

0
Душан Алимпијевић послије новог пораза Србије од Турске: "То је лудило, глупост, пресмијешно је..."

Кошарка

Душан Алимпијевић послије новог пораза Србије од Турске: "То је лудило, глупост, пресмијешно је..."

12 ч

0
"Издајник Босне" предводио Турску у побједи против Србије

Кошарка

"Издајник Босне" предводио Турску у побједи против Србије

13 ч

0
Кошаркаши БиХ савладали Швајцарску

Кошарка

Кошаркаши БиХ савладали Швајцарску

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner