"Издајник Босне" предводио Турску у побједи против Србије

02.03.2026
21:07
Зеничанин Тарик Биберовић одиграо је одличну утакмицу у дресу Турске против Србије са најбољим учинком на паркету и постигнутих 21 поена у побједи његове репрезентације резултатом 94:86.
У два меча против Србије Биберовић је потврдио свој кључни статус у репрезентацији Турске.
На прошлом мечу одиграном у Београду добио је похвале селектора Ергина Атамана.
"Тарик Биберовић већ је сада велики играч. То показује и у дресу Фенербахчеа у Еуролиги и зато је дио ове момчади", изјавио је Атаман.
Биберовићева каријера обиљежена је и контроверзом. Као млади играч наступао је за репрезентацију Босне и Херцеговине, али његова одлука да у будућности носи дрес Турске изазвала је жестоке реакције. Дио тамошње јавности никад му није опростио ту одлуку, због чега га годинама прати етикета издајника. С друге стране, у Турској је ситуација потпуно супротна - ондје је национални херој и играч који преузима одговорност у кључним тренуцима.
