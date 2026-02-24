Аларм у Денверу: Никола Јокић поново повријеђен

24.02.2026
Никола Јокић има проблема са повредама први пут у својој каријери.
Србин наводно и даље има проблем са зглобом лијеве руке.
Јокић, како преноси Марк Спирс са ЕСПН-а и даље кубури са повредом зглоба на лијевој руци. Ради се новијој повреди јер се све објавило након што су Денвер Нагетси изгубили од Голден Стејт Вориорса, али се Никола наводно повриједио још у фебруару када су играли против Клиперса, пише Спортал.
"Не личи на себе, али ако пропусти још коју утакмицу неће бити у конкуренцији за индивидуалне награде. Поврјеђивао се Ерон Гордон и још неки играчи Денвера, па се надају да ће имати све на окупу. Све то притиска Јокића да остане у тиму, да помогне колико може с обзиром на то колико је утакмица већ пропустио. Мислим да ће наставити да игра повријеђен", рекао је Спирс.
Унутар организације Денвер Нагетса појавила се одређена забринутост, али према првим информацијама не ради се о тежој повреди, што је донијело олакшање свима у клубу.
Више извора потврдило је наводе који круже око тима, посебно у тренутку када Нагетси имају свега четири побједе у посљедњих десет утакмица. Додатни притисак ствара и чињеница да се налазе иза Сан Антонија и Оклахоме, екипа које тренутно играју у изузетној форми.
