Бивши премијер због повезаности са Епстајном себи хтио одузети живот

Извор:

Танјуг

24.02.2026

18:40

Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Бивши норвешки премијер Торбјорн Јагланд, који је осумњичен за тешку корупцију због свог блиског односа са покојним америчким осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, хоспитализован је прије нед‌јељу дана након покушаја самоубиства, преносе тамошњи медији.

Портал наводи да је хоспитилизацију Јагланда због покушаја самоубиства потврдио извор који је упознат са тим питањем, као и да се о догађају до сада ништа није објављивало због неформалног договора са већим медијима, који је постигнут на захтјев његовог адвоката.

Inyheter наводи да су неки норвешки уредници 17. фебруара постигли договор са Јагландовим адвокатом Андерсом Бросвитом, да се о овом драматичном инциденту неће писати.

Јагландово стање након покушаја самоубиства озбиљно

Извор је казао да је Јагландово стање након покушаја самоубиства озбиљно, али није открио у којој се болници лијечи бивши високи политичар.

фудбалска лопта-фудбал

Хроника

Жена избола мужа јер је галамио на ТВ због фудбала?

Торбјорн Јагланд је 12. фебруара оптужен за тешку корупцију која је повезана са његовим блиским односом са Епстајном, који је откривен након што је америчко Министарство правде објавило документа из досијеа Епстајн.

Одмах након што је Јагланд оптужен, полиција је извршила претрес његове имовине, укључујући стан у Ослу и у Рисеру.

Укинут му имунитет

Комитет министара Савјета Европе укинуо је претходно, 11. фебруара на захтјев норвешке Националне службе за истраге и кривично гоњење Ококрим, дипломатски имунитет бившем генералном секретару те организације, Торбјорну Јагланду, у циљу даље правне процедуре у вези са оптужбама за тешку корупцију.

У писму које је Ококрим упутио Савету Европе наводи се да су Јагланд и његова уже породица неколико пута користили Епстајнове приватне станове у Паризу и Њујорку између 2011. и 2018. године, као и да су боравили у Епстиновој вили у Палм Бичу на Флориди.

У писму је Ококрим навео и да истражује да ли је Епстајн покрио путне трошкове за шест одраслих особа у вези са једним од ових боравака а поред тога, откривено је да је Јагланд прихватио његову понуду да покрије трошкове путовања и смјештаја на Карибима за шест одраслих особа, што на крају није реализовано.

Генерална секретарка Норвешког удружења уредника (НУ) Реидун Кјелинг Нибе је саопштила да “није постигнут никакав споразум” између уредника и Јагландовог адвоката да се не објављују вијести о томе да је он покушао самоубиство.

