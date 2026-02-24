Њујоршки полицајци засути грудвама! Погледајте невиђено исмијавање полиције

Извор:
Полицијски синдикат тражи хапшења након што су људи гађали снежним грудвама њујоршке полицајце!
Полицијски синдикат "Police Benevolent Association" позвао је на хапшења и оптужбе након што је група људи снимљена како баца сњежне грудве у полицајце Њукорка у понедјељак у парку у доњем Менхетну.
Инцидент се догодио током планираног окупљања за снежну битку у Вашингтон сквер парку, у Гринвич Вилиџу.
Видео снимци показују како полицајце прати и исмијава група док се крећу ка полицијском комбију.
NYC: Zero respect for NYPD officers pic.twitter.com/XILTW50cU5— Open Source Intel (@Osint613) February 24, 2026
Комесарка њујоршке полиције Џесика Тиш осудила је догађај на друштвеним мрежама, наводећи да је понашање приказано на снимцима “срамотно и криминално” и да детективи истражују случај.
Конгресменка са Статен Ајленда, Николи Маљотакис, додала је: “Ово је срамота. Градоначелник и сви изабрани званичници треба да осуде овај дечији напад на нашу полицију и да они који не поштују полицајце сносе посљедице.”
ЦБС њуз Њујорк је покушао да добије коментар од канцеларије градоначелника Зохрана Мамданија, али није одмах добио одговор.
