Њујоршки полицајци засути грудвама! Погледајте невиђено исмијавање полиције

Курир

24.02.2026

13:39

0
Њујоршки полицајци засути грудвама! Погледајте невиђено исмијавање полиције
Фото: Printscreen/X

Полицијски синдикат тражи хапшења након што су људи гађали снежним грудвама њујоршке полицајце!

Полицијски синдикат "Police Benevolent Association" позвао је на хапшења и оптужбе након што је група људи снимљена како баца сњежне грудве у полицајце Њукорка у понедјељак у парку у доњем Менхетну.

Инцидент се догодио током планираног окупљања за снежну битку у Вашингтон сквер парку, у Гринвич Вилиџу.

Видео снимци показују како полицајце прати и исмијава група док се крећу ка полицијском комбију.

Комесарка њујоршке полиције Џесика Тиш осудила је догађај на друштвеним мрежама, наводећи да је понашање приказано на снимцима “срамотно и криминално” и да детективи истражују случај.

Конгресменка са Статен Ајленда, Николи Маљотакис, додала је: “Ово је срамота. Градоначелник и сви изабрани званичници треба да осуде овај дечији напад на нашу полицију и да они који не поштују полицајце сносе посљедице.”

ЦБС њуз Њујорк је покушао да добије коментар од канцеларије градоначелника Зохрана Мамданија, али није одмах добио одговор.

Njujork

Полиција

