Жупљанин: Прослава 1. марта показује сав бесмисао БиХ

Република Српска никада неће обиљежавати такозвани дан независности БиХ јер прослава 1. марта, када је мучки убијен српски сват на сарајевској Башчаршији показује сав бесмисао БиХ овакве каква јесте, изјавио је предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин.
Жупљанин је рекао да је Федерација БиХ /ФБиХ/ једина на свијету која слави смрт, и то смрт на свадбеном весељу, а што је још поразније, за то и даље добијају честитке од неких западних дипломата.
Он је навео да је 1. март 1992. за Србе путоказ гдје би завршили да није било 9. јануара и 28. фебруара исте године, те несаломиве воље српског народа да никада никоме не дозволи да умјесто њега одлучује.
Жупљанин је нагласио да српски народ 1. март 1992. године памти само по злу и тога дана сви Срби у Републици Сртпској саосјећају са невино страдалим српским сватом Николом Гардовићем.
Он је напоменуо да је свима познато да никада није донесен закон о празницима на нивоу БиХ, те да такав празник, који се обиљежава у ФБиХ не постоји ни стварно ни правно.
Жупљанин је навео да је 1. март 1992. године био и други дан нелегитимног референдума о независности БиХ организованог мимо воље и уз противљење српског народа.
Он је напоменуо да се српски народ претходно, плебисцитарно, већ изјаснио за останак у заједничкој држави Југославији, а у БиХ, тада још југословенској републици, укупна атмосфера била је на ивици усијања и пуцања.
- Скупштина СР БиХ, у којој је СДА имала највише мандата, истог дана, на основу резултата референдума у којем Срби нису учествовали, прогласила је независност, што је био кључни окидач и увод за крвави рат у БиХ. Зато Српска никада неће славити такозвани дан независности БиХ - саопштено је из Организације старјешина Војске Републике Српске.
У дијелу ФБиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је тада прије 32 године одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ. Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.
Овај трагични датум у Републици Српској се не празнује, већ 21. новембар - дан када је у америчкој ваздухополовној бази Рајт Петерсон код Дејтона парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ који је обиљежио крај грађанског рата у БиХ.
