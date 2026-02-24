Logo
СРНА

24.02.2026

11:49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

У мјесту Поткрајеви на дионици магистралног пута Сарајево–Соколац поново је активно клизиште које угрожава безбједност саобраћаја, а за трајну санацију потребна је изградња шипова и комплетан геотехнички пројекат јер досадашњи радови представљају само привремено рјешење, изјавио је Срни технички директор у предузећу "Романијапутеви" Драган Булошчић.

Булошчић је појаснио да терен на овом локалитету константно тоне због великих количина подземних вода које пролазе на дубинама већим од четири до пет метара, до којих тренутно допире механизација.

Представници "Путева Републике Српске" снимили терен

Он је навео да је рађена само санација завршеног слоја, а да су представници "Путева Републике Српске" снимили терен и урадили геодезију за пројекат за трајно рјешење.

Булошчић је рекао да ће тек на основу тих података пројектант моћи да предложи адекватно рјешење, највјероватније изградњу шипова како би се клизиште трајно санирало.

Клизиште санирано 2023. године

Клизиште је санирано 2023. године, али се ове године поново појавило.

Оштећено је око 100 метара коловоза, који је испуцао и почео да клизи.

Мјештани који живе у непосредној близини клизишта изразили су забринутост за безбједност својих стамбених и помоћних објеката, истичући да страхују од новог помјерања тла уколико не буде пронађено трајно рјешење.

