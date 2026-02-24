Logo
"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

Извор:

Агенције

24.02.2026

11:18

Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Специјална војна операција претворила се у сукоб великих размјера између Русије и Запада, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Специјална војна операција се, након директне интервенције западноевропских земаља и САД у том сукобу, де факто претворила у много већи сукоб између Русије и земаља Запада, које су тежиле и још теже циљу да сломе нашу земљу", рекао је Песков новинарима.

Песков је одбио да коментарише извјештаје о наводним разговорима Русије и САД у Женеви о контроли нуклеарног оружја.

НИСУ ДОГОВОРЕНИ ДАТУМИ ЗА НОВИ КРУГ ПРЕГОВОРА

Портпарол Кремља је рекао и да још не може да наведе тачне датуме за нови круг преговора о Украјини, јер они још нису договорени.

Песков је навео да се Кремљ нада да ће се процес преговора о Украјини наставити и обавијестиће о локацији и времену састанка када се постигне разумијевање између страна у том смислу.

"Специјална војна операција се наставља. Истовремено, Русија остаје отворена за постизање својих циљева политичким и дипломатским средствима, а рад у том правцу се, такође, наставља", истакао је Песков.

Он је нагласио да Русија наставља напоре да ријеши ситуацију у Украјини мирним путем.

Песков је поручио да је став Русије о ситуацији у Украјини јасан и досљедан и да сада све зависи од поступака Кијева.

