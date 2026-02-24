"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

Извор:
Агенције
24.02.2026
11:18
Коментари:0
Специјална војна операција претворила се у сукоб великих размјера између Русије и Запада, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Специјална војна операција се, након директне интервенције западноевропских земаља и САД у том сукобу, де факто претворила у много већи сукоб између Русије и земаља Запада, које су тежиле и још теже циљу да сломе нашу земљу", рекао је Песков новинарима.
Песков је одбио да коментарише извјештаје о наводним разговорима Русије и САД у Женеви о контроли нуклеарног оружја.
Портпарол Кремља је рекао и да још не може да наведе тачне датуме за нови круг преговора о Украјини, јер они још нису договорени.
Песков је навео да се Кремљ нада да ће се процес преговора о Украјини наставити и обавијестиће о локацији и времену састанка када се постигне разумијевање између страна у том смислу.
"Специјална војна операција се наставља. Истовремено, Русија остаје отворена за постизање својих циљева политичким и дипломатским средствима, а рад у том правцу се, такође, наставља", истакао је Песков.
Он је нагласио да Русија наставља напоре да ријеши ситуацију у Украјини мирним путем.
Песков је поручио да је став Русије о ситуацији у Украјини јасан и досљедан и да сада све зависи од поступака Кијева.
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
07
11
49
11
44
11
20
11
18
Тренутно на програму