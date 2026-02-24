Logo
Орбан: Није у интересу Европе да Украјина има војску од 800.000 војника

РТРС

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Премијер Мађарске Виктор Орбан упозорио је да су екстремно опасни планови да се у Украјини наоружа војска од 800.000 војника, истакавши да то није у интересу Европе.

- Оно што се тренутно дешава у Украјини екстремно је опасно и то се мора отворено рећи. У Украјини сада желе да наоружају и одрже војску од 800.000 војника европским новцем. Није у нашем интересу да се одржава војска од 800.000 војника под украјинском командом у нашем сусједству - навео је Орбан у видео-снимку објављеном на "Иксу".

Орбан је изјавио да није сагласан са тврдњама Брисела да је одржавање и наоружавање украјинске војске "неопходно због Руса", уз напомену да је у интересу Европе да се постигне споразум са Русијом, да се потпише мировни споразум и да се ограничи број руских војника близу украјинске територије, али и број украјинских војника у Украјини.

- Хајде да то смањимо. У супротном, наћи ћемо се у великој трци у наоружању, све ћемо потрошити на наоружавање. Јер ако ваш сусјед повећа своју војну силу, морате да учините исто како бисте се бранили ако ствари пођу наопако. То ће нас много коштати - рекао је Орбан.

Према његовим ријечима, у интересу Европе је да се избјегне трка у наоружању и да се спријечи стварање великих оружаних снага против којих Мађарска или не би могла да се брани или би могла то да учини, али уз велике потешкоће.

- Зато наш приступ није као европски, који је да се настави рат, већ је наш приступ да се рат мора завршити - закључиуо је Орбан.

Таг :

