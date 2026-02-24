Туск: Педофилија је злочин против човјечности, за одговорне нема милости

Извор:
Аваз
24.02.2026
09:37
Коментари:0
Пољски премијер Доналд Туск у понедјељак је педофилију назвао злочином против човјечности, истичући да сви који су у то умијешани, без обзира на положај или утјецај, морају одговарати пред законом.
У објави на платформи компаније X осврнуо се на случај Џефери Епстин, наглашавајући да су размјере тог скандала посебно узнемирујуће. Поручио је да је затвор једино мјесто за све одговорне, додавши да за такве злочине не смије бити никаквог попуштања.
Америчко Министарство правде је 30. јануара објавило обимну документацију у складу са Законом о транспарентности Епстинових досјеа, који је усвојен у новембру прошле године. Објављени материјали обухватају милионе страница докумената, хиљаде видеоснимака и десетине хиљада фотографија.
Међу доступним садржајем налазе се и записници велике пороте те истражни документи, али је значајан дио и даље прецртан или дјелимично затамњен.
Преживјеле жртве и чланови њихових породица тврде да објављени подаци нису у потпуности у складу са законским обавезама те да недостају кључне информације.
Епстин је пронађен мртав у затвору у Њујорк Сити 2019. године, док је чекао суђење по савезним оптужбама за трговину малољетницама у сврху сексуалне експлоатације.
Република Српска
2 ч0
Сцена
2 ч0
Емисије
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
07
11
49
11
44
11
20
11
18
Тренутно на програму