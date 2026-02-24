Logo
Large banner

Имаш жељу постати пилот? Конкурс траје до краја седмице!

Извор:

АТВ

24.02.2026

09:35

Коментари:

0
Имаш жељу постати пилот? Конкурс траје до краја седмице!

Конкурс траје до краја ове седмице. Позвао бих све заинтересоване ученикe завршних година, дјевојке и младиће ако имају жељу и вољу да постану пилоти да се пријаве на конкурс, каже Бобан Кустурић, начелник Управе за ваздухопловство МУП Републике Српске

"Конкурс траје до краја ове седмице. Позвао бих све заинтересоване ученикe завршних година, дјевојке и младиће ако имају жељу и вољу да се пријаве на конкурс. Управа за ваздухопловство је обезбиједила услове, ми смо сада у фази набавке још два нова хеликоптера. Тренутно у Управи је запослено 14 пилота", каже Бобан Кустурић, начелник Управе за ваздухопловство МУП Републике Српске.

Кустуровић појашњава да захваљујући руководству Србије и људима са Војне академије омогућено слање наших људи на Војну академију Војске Србије.

"Поучен искуством и свим оним до сада дефинитивно је тај Универзитет одбране Војске Србије односно ваздухопловна Војна академија била и остала једна од институција које дефинитивно знала да изроди најбоље кадрове. Ми једноставно нећемо да мијењамо то и из тог разлога смо се одлучили да позовемо младе људе који имају жељу да постану пилоти", каже Кустурић.

аеродром бл

Друштво

Почиње обука пилота на бањалучком "Аеродрому"

Након завршетка Војне академије долазе на обуку у Управу за ваздухопловство и након чега постају цивилни пилоти, каже Кустурић и додаје да је једна од најважнијих ствари је посједовање психо-физичких способности.

Општи услови конкурса су:

1. да су држављани Републике Српске, са пребивалиштем на територији Републике Српске,

2. да су здравствено способни за школовање,

3. да су остварили најмање добар успјех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току),

4. да имају минимално врлодобру оцјену из владања током школовања,

5. да против лица није покренут кривични поступак,

6. да му правосудном пресудом није изречена казна за кривично дјело које се гони по службеној дужности, да му правоснажном пресудом није изречена казна због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја које је учињено под дејством алкохола, дрога или других психоактивнох материја,

7. да није кажњен за прекршај јавног реда и мира са обиљежјем насиља или други прекршај који га чини неподобним за обављање полицијских послова,

8. да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

9. да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

Док су посебни услови:

1. да су рођени 2004. године или касније;

2. да су завршили четворогодишњу средњу школу, односно да похађају IV разред средње

школе.

Све потребне информације можете пронаћи овдје.

Подијели:

Тагови :

Piloti

Vojska Srbija

Управа за ваздухопловство

Република Српска

konkurs

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У паду војног авиона погинула двојица пилота

Свијет

У паду војног авиона погинула двојица пилота

3 седм

0
Украјински пилот Ф-16: Тактике НАТО не дјелују против руских ловаца

Свијет

Украјински пилот Ф-16: Тактике НАТО не дјелују против руских ловаца

1 мј

0
Пилот, авион

Свијет

Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

2 мј

0
Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

Регион

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

2 мј

0

Више из рубрике

Вулић: Устав из 1992. кључни кључни корак у изградњи српске државности у БиХ

Република Српска

Вулић: Устав из 1992. кључни кључни корак у изградњи српске државности у БиХ

3 ч

0
Будимир се састао са шефом Мисије ОЕБС-а: Безбједносна ситуација у Српској стабилна

Република Српска

Будимир се састао са шефом Мисије ОЕБС-а: Безбједносна ситуација у Српској стабилна

20 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Владислав Јовановић био велики пријатељ Републике Српске

20 ч

0
Додик разговарао са патријархом Порфиријем

Република Српска

Додик разговарао са патријархом Порфиријем

21 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

11

44

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

11

20

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

11

18

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

11

12

Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner