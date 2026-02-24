Имаш жељу постати пилот? Конкурс траје до краја седмице!

Извор:
Конкурс траје до краја ове седмице. Позвао бих све заинтересоване ученикe завршних година, дјевојке и младиће ако имају жељу и вољу да постану пилоти да се пријаве на конкурс, каже Бобан Кустурић, начелник Управе за ваздухопловство МУП Републике Српске
"Конкурс траје до краја ове седмице. Позвао бих све заинтересоване ученикe завршних година, дјевојке и младиће ако имају жељу и вољу да се пријаве на конкурс. Управа за ваздухопловство је обезбиједила услове, ми смо сада у фази набавке још два нова хеликоптера. Тренутно у Управи је запослено 14 пилота", каже Бобан Кустурић, начелник Управе за ваздухопловство МУП Републике Српске.
Кустуровић појашњава да захваљујући руководству Србије и људима са Војне академије омогућено слање наших људи на Војну академију Војске Србије.
"Поучен искуством и свим оним до сада дефинитивно је тај Универзитет одбране Војске Србије односно ваздухопловна Војна академија била и остала једна од институција које дефинитивно знала да изроди најбоље кадрове. Ми једноставно нећемо да мијењамо то и из тог разлога смо се одлучили да позовемо младе људе који имају жељу да постану пилоти", каже Кустурић.
Друштво
Почиње обука пилота на бањалучком "Аеродрому"
Након завршетка Војне академије долазе на обуку у Управу за ваздухопловство и након чега постају цивилни пилоти, каже Кустурић и додаје да је једна од најважнијих ствари је посједовање психо-физичких способности.
1. да су држављани Републике Српске, са пребивалиштем на територији Републике Српске,
2. да су здравствено способни за школовање,
3. да су остварили најмање добар успјех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току),
4. да имају минимално врлодобру оцјену из владања током школовања,
5. да против лица није покренут кривични поступак,
6. да му правосудном пресудом није изречена казна за кривично дјело које се гони по службеној дужности, да му правоснажном пресудом није изречена казна због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја које је учињено под дејством алкохола, дрога или других психоактивнох материја,
7. да није кажњен за прекршај јавног реда и мира са обиљежјем насиља или други прекршај који га чини неподобним за обављање полицијских послова,
8. да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и
9. да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.
1. да су рођени 2004. године или касније;
2. да су завршили четворогодишњу средњу школу, односно да похађају IV разред средње
школе.
Све потребне информације можете пронаћи овдје.
