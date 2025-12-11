Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

11.12.2025
17:33
Коментари:0
Авионска несрећа догодила се на Капином пољу код Никшића, а према првим информацијама страдао је пилот В. В. (66).
Како сазнају „Вијести“, пала је спортска једрилица којом је управљао пилот-инструктор аеро-клуба Никшић. До несреће је дошло на спортском аеродрому Капино поље, гдје се налази и хангар аеро-клуба.
Очевици трагедије испричали су полицији да је летјелица – једносјед, у којој је био пилот-инструктор В. В., при пењању неконтролисано пала на земљу. Током истраге несреће биће утврђен тачан узрок трагедије.
Према изјавама очевидаца, претпоставља се да је квар на једрилици вјероватно изазвао несрећу. Страдали пилот-инструктор имао је вишегодишње искуство у авијацији.
