Бобан Марјановић се вратио у АБА лигу!

Извор:
Б92
11.12.2025
18:17
Коментари:0
Бобан Марјановић враћа се у АБА лигу послије пуних десет година, и то на не баш очекивано мјесто.
Некадашњи српски репрезентативац стигао је у Љубљану и ускоро би требало и званично да постане играч Илирије, дебитанта у регионалном такмичењу иза ког стоји породица Дончић.
Дан након тешког пораза од Крке у словеначком првенству, Илирија је одрадила вечерњи тренинг уочи суботњег дуела АБА лиге против подгоричке Будућности. Раду се прикључио и 224 центиметра високи центар, који је од растанка са кинеским Џеђанг Лајонсима био без ангажмана.
Марјановић још чека потребну службену документацију како би могао да дебитује за клуб из Љубљане, а према сазнањима из Илирије, споразум између страна већ је постигнут. Уколико административна процедура између Кине и Европе буде окончана на вријеме, Марјановић би се у дресу Илирије могао појавити већ у суботу.
Илирија је током репрезентативне паузе остала без Огњена Јарамаза, који је прешао у Цедевита Олимпију, па долазак искусног центра представља значајно појачање.
Тридесетседмогодишњи Марјановић сезону је започео у Фенербахчеу, а почетком јануара 2025. прешао је у Џеђанг. Прије повратка у Европу девет година провео је у НБА лиги, наступајући за Сан Антонио, Детроит, ЛА Клиперсе, Филаделфију, Далас и Хјустон.
Илирија се тренутно налази у Групи Б АБА лиге са учинком 2–6.
Кошарка
5 ч0
Кошарка
13 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
02
21
01
20
55
20
47
20
19
Тренутно на програму