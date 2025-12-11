Logo
Извор:

Б92

11.12.2025

18:17

Коментари:

0
Бобан Марјановић се вратио у АБА лигу!

Бобан Марјановић враћа се у АБА лигу послије пуних десет година, и то на не баш очекивано мјесто.

Некадашњи српски репрезентативац стигао је у Љубљану и ускоро би требало и званично да постане играч Илирије, дебитанта у регионалном такмичењу иза ког стоји породица Дончић.

Дан након тешког пораза од Крке у словеначком првенству, Илирија је одрадила вечерњи тренинг уочи суботњег дуела АБА лиге против подгоричке Будућности. Раду се прикључио и 224 центиметра високи центар, који је од растанка са кинеским Џеђанг Лајонсима био без ангажмана.

Марјановић још чека потребну службену документацију како би могао да дебитује за клуб из Љубљане, а према сазнањима из Илирије, споразум између страна већ је постигнут. Уколико административна процедура између Кине и Европе буде окончана на вријеме, Марјановић би се у дресу Илирије могао појавити већ у суботу.

Илирија је током репрезентативне паузе остала без Огњена Јарамаза, који је прешао у Цедевита Олимпију, па долазак искусног центра представља значајно појачање.

Тридесетседмогодишњи Марјановић сезону је започео у Фенербахчеу, а почетком јануара 2025. прешао је у Џеђанг. Прије повратка у Европу девет година провео је у НБА лиги, наступајући за Сан Антонио, Детроит, ЛА Клиперсе, Филаделфију, Далас и Хјустон.

Илирија се тренутно налази у Групи Б АБА лиге са учинком 2–6.

Boban Marjanović

ABA liga

Коментари (0)
