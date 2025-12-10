Logo
Битно: Кошаркашки клуб 'Дубаи'

Извор:

АТВ

10.12.2025

09:41

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута o пројекту Кошаркашки клуб 'Дубаи' и растућој спортској економији на Блиском истоку.

Кошаркашки клуб 'Дубаи' за кратко вријеме је продрмао кошаркашку планету и крупним корацима корача на великој сцени.

Како је кошаркашка визија спроведена у дјело?

Који су циљеви?

Зашто су закорачили у АБА лигу и који су планови са Евролигом?

Како направити успјех на великој сцени?

За 'Битно' говоре: Дејан Камењашевић, генерални менаџер КК 'Дубаи', Kоста Кондић, КК ‘Дубаи’, Алекса Аврамовић, КК ‘Дубаи’, Немања Дангубић, КК ‘Дубаи’, Јурица Големац, тренер КК ‘Дубаи’, Дејан Гајић, новинар портала ‘Basketball sphere’ и Борис Врховац, физиотерапеут.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреј Кнежевић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

