Битно: Кошаркашки клуб 'Дубаи'

Извор:
АТВ
10.12.2025
09:41
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута o пројекту Кошаркашки клуб 'Дубаи' и растућој спортској економији на Блиском истоку.
Кошаркашки клуб 'Дубаи' за кратко вријеме је продрмао кошаркашку планету и крупним корацима корача на великој сцени.
Како је кошаркашка визија спроведена у дјело?
Који су циљеви?
Зашто су закорачили у АБА лигу и који су планови са Евролигом?
Како направити успјех на великој сцени?
За 'Битно' говоре: Дејан Камењашевић, генерални менаџер КК 'Дубаи', Kоста Кондић, КК ‘Дубаи’, Алекса Аврамовић, КК ‘Дубаи’, Немања Дангубић, КК ‘Дубаи’, Јурица Големац, тренер КК ‘Дубаи’, Дејан Гајић, новинар портала ‘Basketball sphere’ и Борис Врховац, физиотерапеут.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреј Кнежевић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
