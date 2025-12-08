Logo
У првом плану: Ана Тришић Бабић

АТВ

08.12.2025

14:13

Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

'У првом плану' овог уторка је Ана Тришић Бабић, в.д. предсједника Републике Српске.

Разговараће о политичким процесима и интересима Српске, дипломатским активностима, представништвима, резултатима и функционисању институција.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.


АТВ

Драгана Рајић

Ana Trišić Babić

