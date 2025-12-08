У првом плану: Ана Тришић Бабић

Извор:
АТВ
08.12.2025
14:13
'У првом плану' овог уторка је Ана Тришић Бабић, в.д. предсједника Републике Српске.
Разговараће о политичким процесима и интересима Српске, дипломатским активностима, представништвима, резултатима и функционисању институција.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
