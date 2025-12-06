Аграр: Сјетва, уљана репица, припрема пластеника

Извор:
АТВ
06.12.2025
11:31
У новом издању 'Аграра' причамо завршеној сјетви, као и праћењу раста усјева – разговарамо са Искром Араповић, вишим стручним сарадником за ратарство.
На шта ратари морају посебно да обрате пажњу?
Уљана репица: Све заступљенија на њивама наших домаћина.
Причамо о припреми пластеника након убирања плодова, а провјеравамо о шта се сада може успјешно узгајати и које биљне врсте су погодне за ниске температуре.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
Најновије
Најчитаније
12
42
12
41
12
37
12
30
12
27
Тренутно на програму