Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Извор:

СРНА

06.12.2025

12:42

Фото: Unsplash

Предсједник бањалучког Удружења потрошача "Реакција" Душан Срдић рекао је Срни да податак да је за "црни петак" у Републици Српској потрошено 167 милиона КМ више него лани поражавајући и да говори да су грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца.

"Тренд `црног петка` односно `црног новембра` раширен је и код нас, а некада смо се смијали Американцима и Европљанима који су на овај дан правили велике гужве у трговачким центрима", истакао је Срдић.

Он сматра да је "црни петак" много утицао на потрошаче у Републици Српској и БиХ, што говоре и износи потрошеног новца.

Срдић је навео да није познато да ли су грађани штедјели новац за ову акцију или је он дошао из дијаспоре, али је нагласио да вјерује да је у свему маркетинг урадио своје.

Према подацима Пореске управе Републике Српске за "црни петак", 28. новембра, укупан евидентирани промет преко фискалних каса у Републици Српској износио је 227.957.892 КМ, док је то прошле године износило 60.547.093 КМ.

