Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

Извор:

Танјуг

06.12.2025

12:37

Коментари:

0
Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

Српски кошаркаш и члан Денвера Никола Јокић изјавио је послије побједе против Атланте да му није добро ишло у првом полувремену, али да је у наставку пронашао ритам.

Кошаркаши Денвера побиједили су на гостовању Атланту резултатом 134:133 у НБА лиги, иако су током првог полувремена губили 23 поена разлике.

"Мислим да смо у другом полувремену диктирали темпо. Креирали смо добре нападе, лопта се брзо кретала. Контролисали смо дефанзивни скок. Мислим да је важно ко и када узима шутеве, све зависи од тога", рекао је Јокић америчким новинарима.

Nikola Jokic

Кошарка

Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

Он је навео да је његов саиграч Џамал Мари погађао тешке шутеве у важним тренуцима.

"Он воли такве моменте. Некад погодим ја, некад он. Али, нисмо увијек само нас двојица. Имали смо данас Џонсона који је погађао, па и Хардавеја. И тим је важан јер нас ставља у добре позиције за шутеве", изјавио је српски кошаркаш.

Јокић је постигао 40 поена, од којих је 30 било у другом полувремену.

Он је истакао да није све ишло по плану у првом дијелу игре, али да је касније пронашао свој ритам. "Није ми ишло у неким тренуцима, а нисам хтио да се предам макар без борбе, да будем агресиван. Осјећао сам да ми лопта клизи у рукама, промашивао сам шутеве и нисам нападао како би требало. Само нисам желио да изгубим без борбе", рекао је Јокић.

Денвер се налази на трећем мјесту на табели Западне конференције са 16 побједа и шест пораза, а сљедећу утакмицу играће против Шарлота, преноси Тан‌југ.

