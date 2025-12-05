Баскет куп: Зенит тројком у посљедњим тренуцима славио у Лакташима

Извор:
АТВ
05.12.2025
19:43
Коментари:0
Кошаркаши Игокее пружили су велики отпор Зениту, али сјајна партија на крају ипак није награђена побједом. Пресудио је Трент Фрејжер са којим је шеф струке Игоса својевремено сарађивао у ФМП-у. Ненада Стефановића може да радује реакција његових играча и сјајна партија за најаву боље игре у наставку сезоне.
Зенит, који са клупе предводи селектор Словеније Александер Секулић, ове сезоне циља на све трофеје. Да није изолације руских клубова, вјероватно би играли и важну улогу у Евролиги. Поред сјајног Фрејжера важну улогу у екипи има и балкански дуо Ненад Димитријевић - Лука Шаманић.
Увертира за утакмицу био је „Турнир пријатељства“ на којем је Кошаркашки савез Републике Српске током минула три дана угостио кадетске селекције Србије и Русије. Бројна велика имена боравила су ових дана у Бањалуци и Лакташима. Међу њима и некадашњи репрезентативци Русије Сергеј Моња и Виктор Хријапа, као и троструки шампион Евролиге Перо Антић. Сви они са великом пажњом испратили су окршај Игокее и Зенита.
Наредни изазов у Винлајн Баскет купу за кошаркаше Игокее је управо гостовање Зениту. Та утакмица биће одиграна 23. децембра у Санкт Петербургу.
Најновије
Најчитаније
20
24
20
20
20
08
20
07
19
48
Тренутно на програму