Баскет куп: Зенит тројком у посљедњим тренуцима славио у Лакташима

АТВ

05.12.2025

19:43

0
Баскет куп: Зенит тројком у посљедњим тренуцима славио у Лакташима
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее пружили су велики отпор Зениту, али сјајна партија на крају ипак није награђена побједом. Пресудио је Трент Фрејжер са којим је шеф струке Игоса својевремено сарађивао у ФМП-у. Ненада Стефановића може да радује реакција његових играча и сјајна партија за најаву боље игре у наставку сезоне.

Зенит, који са клупе предводи селектор Словеније Александер Секулић, ове сезоне циља на све трофеје. Да није изолације руских клубова, вјероватно би играли и важну улогу у Евролиги. Поред сјајног Фрејжера важну улогу у екипи има и балкански дуо Ненад Димитријевић - Лука Шаманић.

Увертира за утакмицу био је „Турнир пријатељства“ на којем је Кошаркашки савез Републике Српске током минула три дана угостио кадетске селекције Србије и Русије. Бројна велика имена боравила су ових дана у Бањалуци и Лакташима. Међу њима и некадашњи репрезентативци Русије Сергеј Моња и Виктор Хријапа, као и троструки шампион Евролиге Перо Антић. Сви они са великом пажњом испратили су окршај Игокее и Зенита.

Наредни изазов у Винлајн Баскет купу за кошаркаше Игокее је управо гостовање Зениту. Та утакмица биће одиграна 23. децембра у Санкт Петербургу.

Zenit

Коментари (0)
