Маск: Главни град Белгије више није белгијски

Амерички милијардер и власник компаније Тесла Илон Маск рекао је данас, 26.децембра, да сматра да главни град Белгије, Брисел, више није белгијски.
Масков коментар услиједио је као одговор на резултате истраживања које је спровео белгијски портал "immigratiebarometer", који се бави питањима демографије и имиграције у Белгији.
Портал тврди да највећи миграциони канал уласка у Белгију и даље остаје -поновно уједињење породице.
Како се наводи, од 2018. године, годишњи просјек је варирао око бројке од 56.000 нових породица које су се ујединиле.
"У 2020. години је забиљежен једини пад током пандемије короне. У 2024. години је забиљежен врхунац са 59.873 породица које су се ујединиле", објављено је у истраживању.
