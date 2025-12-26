Logo
Маск: Главни град Белгије више није белгијски

Извор:

Танјуг

26.12.2025

08:42

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Амерички милијардер и власник компаније Тесла Илон Маск рекао је данас, 26.децембра, да сматра да главни град Белгије, Брисел, више није белгијски.

Масков коментар услиједио је као одговор на резултате истраживања које је спровео белгијски портал "immigratiebarometer", који се бави питањима демографије и имиграције у Белгији.

Портал тврди да највећи миграциони канал уласка у Белгију и даље остаје -поновно уједињење породице.

Како се наводи, од 2018. године, годишњи просјек је варирао око бројке од 56.000 нових породица које су се ујединиле.

"У 2020. години је забиљежен једини пад током пандемије короне. У 2024. години је забиљежен врхунац са 59.873 породица које су се ујединиле", објављено је у истраживању.

Володимир Зеленски

Свијет

Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

Масков коментар да главни град Белгије више није белгијски објављен је на друштвеној мрежи "X" као директан одговор на објаву Марија Навфала, оснивача ИБС групе, који је рекао да званични подаци показују да је скоро троје од четворо д‌јеце у Бриселу сада неевропског поријекла и да је ријеч о трансформацији са дубоким друштвеним посљедицама.

"Само мали дио малољетника у граду је белгијског поријекла, док велика већина долази изван Европе, преобликујући будућу популацију у реалном времену. Ово се није догодило случајно, већ кроз намјерне политичке изборе политичких елита које су одбацивале упозорења као митове", рекао је Навфал, преноси Тан‌југ.

Према његовим ријечима, када главни град дође до тачке у којој већина његовог становништва више не дијели историјске, културне или грађанске коријене, интеграција постаје илузија.

"Оно што се дешава у Бриселу није управљање разноликошћу, већ демографска замјена вођена политичком инерцијом и идеолошким сљепилом. Одбијање да се признају ове бројке само продубљује јавно неповјерење и гарантује даљи друштвени раскол", закључио је Навфал.

