Објављена нова мапа Европе: БиХ и регион у црвеном

На друштвеним мрежама посљедњих дана шири се мапа Европе која приказује европске земље са мањом економијом од Луксембурга, што је додатно појачало дискусије и незадовољство грађана.
Међу земљама означеним као "слабије" су све државе бивше СФРЈ. Поред Хрватске, на списку су и Андора, Монако, Ватикан, Словенија, БиХ, Србија, Црна Гора, Бугарска, Албанија, Бјелорусија, Литванија, Летонија, Естонија и Сјеверна Македонија.
Један корисник у коментарима се нашалио називом "Брокеанс", игра ријечи која би у преводу значила "без новца", а у комбинацији са ријечју "Европљани".
Још једна објава која је одјекнула у региону приказује просјечне плате у ЕУ за 2024. годину.
На првом мјесту је Луксембург са просјечном годишњом платом од 82.969 евра, док слиједе Данска, Ирска, Белгија, Аустрија, Њемачка, Финска, Шведска и Француска, док Словенија затвара листу топ десет најбоље плаћених земаља.
Према графику који је објавио Марко Барлов, Хрватска се налази на 19. мјесту, са просјечном годишњом платом од 23.446 евра по становнику, док је Србија на 26. мјесту са свега 8.400 евра годишње.
Ови подаци додатно илуструју економски јаз у региону и показују изазове са којима се просјечан грађанин из земаља бивше Југославије свакодневно суочавају.
