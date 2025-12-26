Logo
Large banner

Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде

Извор:

Телеграф

26.12.2025

07:54

Коментари:

0
Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде
Фото: Танјуг/АП

Припадници Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, у недјељу, 28. децембра 2025. године, у раним јутарњим часовима, извршиће уклањање, транспорт и уништавање авио-бомбе америчке производње из Другог свјетског рата, модел „АН-М44“, пронађене на градилишту Београд на води, у Улици Николаја Кравцова.

Ријеч је о бомби укупне масе око 470 килограма, са експлозивним пуњењем од приближно 250 килограма, која је коришћена током савезничког бомбардовања њемачких положаја приликом ослобађања Београда 1944. године.

Припадници Специјалистичког тима Сектора за ванредне ситуације за заштиту од неексплодираних убојних средстава претходно су извршили детаљно извиђање, идентификацију и процјену стања овог експлозивног остатка рата, како би сестворили безбједни услови за његово уклањање и уништавање.

Министарство унутрашњих послова позива грађане који живе у непосредној близини локације, у околини Тржни центар Галерија и у дијеловима улица: Николаја Кравцова, вожда Ђорђа Стратимировића, Луке Ћеловића Требињца, Херцеговачке улице (дио између Николаја Кравцова и вожда Ђорђа Стратимировића), као и Булевара Вудроа Вилсона (дио од угла са улицом вожда Ђорђа Стратимировића), да у недјељу, 28.децембра, у периоду од 6 до 9 часова, уколико су у могућности, напусте своје станове.

Уколико напуштање станова није изводљиво, препорука је да грађани отворе прозоре, спусте ролетне и удаље се од прозора.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

Такође, грађани из Улице Николаја Кравцова и Булевара Вудроа Вилсона, у близини Тржног центра „Галерија“, позивају се да своја паркирана возила уклоне најкаснијем до суботе, 27. децембра, до 22 часа.

У супротном, возила ће бити премјештена на паркинге на Славији и Старом сајмишту.

Локацију на којој је пронађена авио-бомба све вријеме обезбјеђују припадници Полицијске управе за град Београд.

Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да у потпуности поштују упутства и наређења надлежних служби и да прате актуелне информације путем средстава јавног информисања, како би овај поступак био реализован безбједно, контролисано и у најкраћем могућем року.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Бомба

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

4 ч

0
Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

Друштво

Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

4 ч

0
Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

Регион

Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

4 ч

0

Више из рубрике

Земљотрес погодио Србију

Србија

Земљотрес погодио Србију

4 ч

0
Забрањен увоз скоро 70 тона кивија из Сјеверне Македоније

Србија

Забрањен увоз скоро 70 тона кивија из Сјеверне Македоније

17 ч

0
РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

Србија

РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

18 ч

0
Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

Србија

Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner