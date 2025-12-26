Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, у недјељу, 28. децембра 2025. године, у раним јутарњим часовима, извршиће уклањање, транспорт и уништавање авио-бомбе америчке производње из Другог свјетског рата, модел „АН-М44“, пронађене на градилишту Београд на води, у Улици Николаја Кравцова.
Ријеч је о бомби укупне масе око 470 килограма, са експлозивним пуњењем од приближно 250 килограма, која је коришћена током савезничког бомбардовања њемачких положаја приликом ослобађања Београда 1944. године.
Припадници Специјалистичког тима Сектора за ванредне ситуације за заштиту од неексплодираних убојних средстава претходно су извршили детаљно извиђање, идентификацију и процјену стања овог експлозивног остатка рата, како би сестворили безбједни услови за његово уклањање и уништавање.
Министарство унутрашњих послова позива грађане који живе у непосредној близини локације, у околини Тржни центар Галерија и у дијеловима улица: Николаја Кравцова, вожда Ђорђа Стратимировића, Луке Ћеловића Требињца, Херцеговачке улице (дио између Николаја Кравцова и вожда Ђорђа Стратимировића), као и Булевара Вудроа Вилсона (дио од угла са улицом вожда Ђорђа Стратимировића), да у недјељу, 28.децембра, у периоду од 6 до 9 часова, уколико су у могућности, напусте своје станове.
Уколико напуштање станова није изводљиво, препорука је да грађани отворе прозоре, спусте ролетне и удаље се од прозора.
Такође, грађани из Улице Николаја Кравцова и Булевара Вудроа Вилсона, у близини Тржног центра „Галерија“, позивају се да своја паркирана возила уклоне најкаснијем до суботе, 27. децембра, до 22 часа.
У супротном, возила ће бити премјештена на паркинге на Славији и Старом сајмишту.
Локацију на којој је пронађена авио-бомба све вријеме обезбјеђују припадници Полицијске управе за град Београд.
Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да у потпуности поштују упутства и наређења надлежних служби и да прате актуелне информације путем средстава јавног информисања, како би овај поступак био реализован безбједно, контролисано и у најкраћем могућем року.
