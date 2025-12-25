РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

Извор:
Танјуг
25.12.2025
18:08
РХМЗ Србије саопштио је да снијег тренутно пада у Неготину и Банатском Карловцу, као и да је најнижа температура на Црном Врху гдје је измјерено -8 степени Целзијуса и наводи да се до вечери очекује престанак падавина у већини земље, осим у источној Србији гдје се престанак снијега очекује касније током ноћи.
Слаб снијег пада у Београду, Сремској Митровици, Смедеревској Паланци, Ћуприји, Лесковцу, Зајечару, Димитровграду, на Црном Врху, Златибору, Копаонику, док је у сусњежица у Лозници и Зрењанину.
РХМЗ наводи да је висина сњежног прекривача на Црном Врху 27 центиметара, а у Неготину 9.
Осим на Црном Врху, температура испод нуле је и у Неготину, Ћуприји, Зајечару, на Копаонику и Златибору, док је Београду у 17 часова измјерен степен 1 Целзијусових.
РХМЗ наводи да је данас у Србији вријеме облачно, са снијегом уз стварање сњежног покривача, а у Војводини су падавине углавном у виду кише или сусњежице.
Вјетар слаб и умјерен, а у источној Србији, Подунављу, Посавини и Поморављу повремено јак, источни и југоисточни.
У источној Србији услед интензивних падавина и јаког вјетра стварање сњежних наноса, нарочито у брдско-планинским предјелима.
На подручју Београда облачно и вјетровито, са слабим снијегом, у вишим дијеловима града уз мањи сњежни покривач, вјетар умјерен и јак источни и југоисточни вјетар.
На снази је наранџасти метеоаларм у источној Србији, у Војводини зелени, а у остатку земље жути метеоаларм.
Раније данас, РХМЗ је издао упозорење за подручје Источне Србије на стварање сњежног покривача висине од 10 до 20 центиметра у нижим предјелима Тимочке и Неготинске Крајине, као и више од 30 до 40 центиметара у планинским предјелима Карпатске области.
(Тањуг)
