Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

Екипе бањалучке зимске службе у приправности због снијега, а од јутрос су на терену на подручју Мањаче, Агиног Села, Крмина, Рацуна и Бочца, речено је у Градској управи.
"С обзиром на најаве метеоролога о сњежним падавинама, све надлежне екипе су у приправности и биће спремне да дјелују тамо гдје се укаже потреба", навели су из градског Одјељења за саобраћај и путеве.
Возачима је упућен додатни апел за опрез и да вожњу прилагоде условима на путу, уз напомену да је обавезно посједовање зимске опреме.
