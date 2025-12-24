Logo
Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

24.12.2025

09:46

Интервенције због снијега: Возачима упућен апел
Екипе бањалучке зимске службе у приправности због снијега, а од јутрос су на терену на подручју Мањаче, Агиног Села, Крмина, Рацуна и Бочца, речено је у Градској управи.

"С обзиром на најаве метеоролога о сњежним падавинама, све надлежне екипе су у приправности и биће спремне да дјелују тамо гдје се укаже потреба", навели су из градског Одјељења за саобраћај и путеве.

Друштво

Погледајте какво нас вријеме очекује за викенд

Возачима је упућен додатни апел за опрез и да вожњу прилагоде условима на путу, уз напомену да је обавезно посједовање зимске опреме.

