Погледајте какво нас вријеме очекује за викенд

У Републици Српској ће за викенд током оба јутра бити хладно уз мраз, а по дану сунчаније и топлије уз промјенљиву облачност, која би у недјељу, 28. децембра, на истоку могла да пређе у сусњежицу и слаб снијег.
Сутра ће бити претежно облачно и хладно са слабим снијегом у вишим предјелима од југозапада ка истоку, у нижим предјелима у Крајини и на сјеверу биће повремених слабе кише, сусњежице и снијега, док ће у осталим крајевима бити углавном суво, на југу од пријеподнева све сунчаније, а вјетар ће окренути на умјерену до јаку буру.
Минимална температура ваздуха биће од минус три до два, на југу до пет, а максимална од минус један до пет, на југу до 13 степени Целзијусових, најавили су из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
У петак, 26. децембра, биће претежно облачно, око ријека и по котлинама магловито, хладно уз честу појаву мраза, а у Херцеговини сунчано и најтоплије.
Минимална температура ваздуха биће од минус четири до један, на југу до четири, а максимална од минус један до пет, на југу до 13 степени.
У суботу, 27. децембра, ујутру ће бити хладно уз чест мраз, око ријека и по котлинама уз маглу која ће се локално дуже задржати, док ће у осталим предјелима бити сунчаније уз промјенљиву облачност и пораст температуре ваздуха - минимална ће бити од минус пет до нула, на југу до четири степена, а максимална од два до седам, на југу до 14, у вишим предјелима од нула степени.
У недјељу јутро ће бити хладно са мразом, у наставку дана у већини крајева претежно сунчано, док се на истоку очекује наоблачење са сусњежицом и слабим снијегом - минимална температура ваздуха биће од минус шест до један, на југу до четири, а максимална од минус један до шест, на југу до 13 степени.
