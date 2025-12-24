Logo
Након Трампових пријетњи: Скочиле цијене бакра

24.12.2025

09:27

Коментари:

0
Цијене бакра у САД скочиле су на 5,5 долара по фунти (2,12 евра по килограму), што је највиши ниво у посљедњих пет мјесеци.

Како наводи "Trading Economics", разлог раста цијене су пријетње америчког предсједника Доналда Трампа увођењем царина на увоз бакра.

То је додатно подигло цијене овог метала на рекордно високих 5,8 долара по фунти.

Смањена производња у рудницима такође је утицала на раст цијене током овог мјесеца.

Примјетно је да је рудник Грасберг компаније Freeport-McMoRan у Индонезији, који обезбјеђује три одсто свјетске понуде, обуставио рад након фаталног инцидента.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Донбас и Крим руски региони

С друге стране, производња у Чилеу и Перуу успорена је због протеста. Сходно томе, чилеанска државна рударска компанија Codelco понудила је рекордно високе цијене кинеским купцима.

