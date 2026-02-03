Logo
Large banner

Најчуванија индустријска тајна: Формула за WD-40 крије се у сефу банке, а чак ни директор није смио да је види 30 година

Извор:

АТВ

03.02.2026

09:13

Коментари:

0

Свака радионица, гаража и готово свако домаћинство на свијету посједује плаво-жуту лименку која рјешава "све што шкрипи". Међутим, иако је производ свуда око нас, његов састав је једна од највећих мистерија модерног бизниса.

Прича о WD-40 формули није само прича о хемији, већ о маркетиншком генију и безбједносним мјерама које би постидјеле и тајне службе.

​Свеска која вриједи милијарде

​Према званичним подацима компаније, оригинални рецепт не постоји у дигиталном формату. Не налази се на заштићеним серверима нити у "облаку". Стварна формула преживљава искључиво као руком исписан запис.

​Овај папир се не чува у фиоци неког хемичара, већ је закључан дубоко унутар високо обезбијеђеног банковног сефа у Сан Дијегу (San Diego), у Калифорнији.

​Да бисте уопште пришли близу ове локације, морали бисте проћи кроз десетине ригорозних безбједносних провјера. Чак и они ријетки одабрани који добију приступ, морају потписати "гвоздене" уговоре о повјерљивости (NDA) који повлаче драконске правне посљедице у случају цурења информација.

​39 неуспјеха прије савршенства

​У истој тој свесци, поред побједничке формуле, налазе се записи о упорности. Наиме, назив WD-40 није случајан. Он је скраћеница за "Water Displacement, 40th formula" (Одбијање воде, 40. формула).

​То значи да се у сефу, поред коначног рецепта, налазе и тачни састојци за 39 неуспјешних покушаја који су претходили тријумфу. Ови записи служе као историјски подсјетник на пут који је компанија прешла 1953. године када је производ настао.

​Директор чекао три деценије на истину

​Колико је тајна строго чувана, најбоље говори податак о бившем извршном директору компаније. Иако је био на челу гиганта, приступ формули није добио аутоматски уз титулу.

​Тек након што је провео више од 30 година у компанији, стекао је довољно повјерење управног одбора да му се дозволи увид у "Свети грал" компаније. Овај податак није само корпоративна анегдота, већ доказ да је чување тајне важније од хијерархије.

​Зашто компанија не патентира формулу?

​Ово је најчешће питање. Разлог је генијалан у својој једноставности. Патентирање захтијева јавно објављивање састава у замјену за заштиту права на одређени број година. Након истека патента, свако би могао да прави јефтину копију.

​Умјесто тога, WD-40 се ослања на статус пословне тајне (trade secret). Све док нико не зна шта је унутра, нико не може направити идентичан производ.

​Мит као идентитет бренда

​Компанија данас намјерно одржава и подстиче ову мистерију. Неоткривање прецизног састава постало је камен темељац њиховог бренда и мита који траје деценијама. Иако су хемичари годинама покушавали да обрнутим инжењерингом открију састојке, тачан однос и специфични адитиви остају непознаница.

​Док год је формула у сефу у Сан Дијегу, WD-40 остаје више од уља за подмазивање – он је легенда упакована у спреј.

​Укратко: 3 чињенице које морате знати

  • Локација: Формула је записана руком и чува се у сефу у Сан Дијегу.
  • Име: Број 40 означава четрдесети, успјешан покушај након 39 грешака.
  • Приступ: Чак је и директор компаније морао да ради 30 година прије него што му је дозвољено да види рецепт.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Знате ли када је назив Бањалука први пут поменут и у ком документу

Бања Лука

Знате ли када је назив Бањалука први пут поменут и у ком документу

2 ч

0
Изнајмио ауто па га продао у другом граду

Хроника

Изнајмио ауто па га продао у другом граду

2 ч

0
Сви су мислили да је гола: Како се Хајди Клум могла кретати у овоме?

Сцена

Сви су мислили да је гола: Како се Хајди Клум могла кретати у овоме?

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Амерички експерти траже нову архитектуру Балкана

3 ч

2

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

За ова три знака фебруар ће бити најдужи мјесец у животу

2 ч

0
Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

2 ч

0
Ријешена мистерија Бермудског троугла?

Занимљивости

Ријешена мистерија Бермудског троугла?

12 ч

0
Ракун као слијепи путник стигао у Бјелорусију

Занимљивости

Ракун као слијепи путник стигао у Бјелорусију

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

10

52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner