Најчуванија индустријска тајна: Формула за WD-40 крије се у сефу банке, а чак ни директор није смио да је види 30 година

Свака радионица, гаража и готово свако домаћинство на свијету посједује плаво-жуту лименку која рјешава "све што шкрипи". Међутим, иако је производ свуда око нас, његов састав је једна од највећих мистерија модерног бизниса.
Прича о WD-40 формули није само прича о хемији, већ о маркетиншком генију и безбједносним мјерама које би постидјеле и тајне службе.
Према званичним подацима компаније, оригинални рецепт не постоји у дигиталном формату. Не налази се на заштићеним серверима нити у "облаку". Стварна формула преживљава искључиво као руком исписан запис.
Овај папир се не чува у фиоци неког хемичара, већ је закључан дубоко унутар високо обезбијеђеног банковног сефа у Сан Дијегу (San Diego), у Калифорнији.
Да бисте уопште пришли близу ове локације, морали бисте проћи кроз десетине ригорозних безбједносних провјера. Чак и они ријетки одабрани који добију приступ, морају потписати "гвоздене" уговоре о повјерљивости (NDA) који повлаче драконске правне посљедице у случају цурења информација.
У истој тој свесци, поред побједничке формуле, налазе се записи о упорности. Наиме, назив WD-40 није случајан. Он је скраћеница за "Water Displacement, 40th formula" (Одбијање воде, 40. формула).
То значи да се у сефу, поред коначног рецепта, налазе и тачни састојци за 39 неуспјешних покушаја који су претходили тријумфу. Ови записи служе као историјски подсјетник на пут који је компанија прешла 1953. године када је производ настао.
Колико је тајна строго чувана, најбоље говори податак о бившем извршном директору компаније. Иако је био на челу гиганта, приступ формули није добио аутоматски уз титулу.
Тек након што је провео више од 30 година у компанији, стекао је довољно повјерење управног одбора да му се дозволи увид у "Свети грал" компаније. Овај податак није само корпоративна анегдота, већ доказ да је чување тајне важније од хијерархије.
Ово је најчешће питање. Разлог је генијалан у својој једноставности. Патентирање захтијева јавно објављивање састава у замјену за заштиту права на одређени број година. Након истека патента, свако би могао да прави јефтину копију.
Умјесто тога, WD-40 се ослања на статус пословне тајне (trade secret). Све док нико не зна шта је унутра, нико не може направити идентичан производ.
Компанија данас намјерно одржава и подстиче ову мистерију. Неоткривање прецизног састава постало је камен темељац њиховог бренда и мита који траје деценијама. Иако су хемичари годинама покушавали да обрнутим инжењерингом открију састојке, тачан однос и специфични адитиви остају непознаница.
Док год је формула у сефу у Сан Дијегу, WD-40 остаје више од уља за подмазивање – он је легенда упакована у спреј.
