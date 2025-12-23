Шта стоји иза реклама за кредите у приватним препискама на Вајберу

Извор:
РТС
23.12.2025
13:43
Коментари:0
Након што су поједини корисници Вајбера уочили да се током приватних разговора, при уносу одређених термина везаних за финансије, појављују истакнути линкови са рекламама за кредите, у јавности су се отворила бројна питања о приватности и начину на који апликације користе податке својих корисника. И банке и компанија „Ракутен Вајбер“ поручују да садржај порука није доступан трећим странама, док стручњаци скрећу пажњу на правне, етичке и маркетиншке аспекте овакве праксе.
Неки корисници су примјетили да им се током куцања приватних порука, након уношења речи попут „банка“, „кредит“, „рата“ или „плата“, аутоматски приказују огласи одређене банке са поруком „узми кредит“, што је изазвало сумњу да ли се приватна комуникација прати или анализира.
И банка чији су огласи приказани и компанија „Ракутен Вајбер“ истиче да приватност корисника није угрожена и да нико нема увид у садржај порука које се размијењују путем апликације.
Главни координатор Службе за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику МУП-а Ненад Богуновић оцењује да је ријеч о сложеној теми која се може сагледавати из више углова.
"Да ли су прекршене одредбе закона о заштити потрошача, то је можда на неком другом да суди, али у овом тренутку да се кривично-правно терети неко, не постоји основа. Не постоје индиције да је неко имао приступ комуникацији наших грађана, да су банке читале те поруке. Оне јесу и даље енд-то-енд енкриптоване, односно шифроване на серверима, бар према сазнањима којима располажемо", каже Богуновић.
Он наглашава да би у случају сазнања да је дошло до неовлашћеног приступа заштићеној комуникацији постојао јасан основ за реаговање надлежних институција.
Занимљивости
За ова два знака хороскопа судбина спрема велико чудо – води их ка срећи и испуњењу свих жеља
"Уколико добијемо информацију да је било ко имао приступ заштићеној комуникацији наших грађана, апсолутно постоји основ за поступање наше службе и тужилаштва за високотехнолошки криминал", додаје Богуновић, подсјећајући на раније случајеве разбијања хакерских група које су злоупотребљавале комуникације у циљу преваре грађана.
Маркетиншки стручњак Миљан Премовић истиче да коришћење апликација подразумијева прихватање одређених услова, али да се поједине маркетиншке праксе налазе на самој граници прихватљивог.
"Што се тиче закона о оглашавању, можда се из угла духа закона ово може тумачити као нека врста злоупотребе, иако не вјерујем да је постојала намера да се то деси, знајући како генерално функционише рекламирање на Вајберу", наводи Премовић.
Он објашњава да је у овом случају активиран систем тзв. брендираних кључних ријечи, које се аутоматски препознају током куцања порука, али да је порука „узми кредит“ изазвала нарочито негативну реакцију корисника.
Саопштење НБС поводом реклама на Вајберу
Народна банка Србије саопштила је, поводом притужби грађана, да има непосредна сазнања о спорној огласној поруци и да у оквиру својих надлежности спроводи супервизорске активности, као и да проверава поступање банке у вези са тим случајем.
"Ако утврдимо неправилности у поступању банке, банци ће бити изречене мјере, а НБС о томе може да објави обавјештење на свом сајту", речено је Танјугу у Народној банци.
Из НБС подсећају да су банке у обавези да финансијске услуге оглашавају у складу са начелима истинитости, уравнотежености и транспарентности информација, као и примјерености садржаја, у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга и Одлуком о ближим условима оглашавања финансијских услуга.
Наводе да је у конкретном случају неопходно спровести одговарајући поступак како би се утврдиле све релевантне чињенице и дала правна квалификација.
Додаје се да се таква оцјена не може донијети само на основу визуелног увида у поруке, већ захтијева темељну анализу, утврђивање чињеница, правну процјену и евентуално изрицање мјера, што подразумијева поштовање процедура које изискују одређено вријеме.
Због тога, истичу у НБС, не би било професионално нити одговорно да се прије завршетка поступка износе прелиминарни ставови и мишљења у јавности.
"Та порука можда није била најбоље формулисана и изазвала је пажњу. То може бити и плански урађено, али такав приступ може имати краткорочан ефекат и више штете него користи, посебно када је реч о повјерењу корисника", сматра Премовић.
Друштво
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту
У саопштењу компаније „Ракутен Вајбер“ наводи се да увођење брендираних кључних ријечи ни на који начин није нарушило приватност корисника. Како се истиче, ове ријечи се активирају искључиво на самом уређају корисника, слично анимацијама које се појављују приликом честитки за рођендан.
"У случају да корисник укуца ријеч која је идентична изабраним брендираним кључним ријечима, она бива обојена на екрану корисниковог уређаја и тематско ЦТА дугме бива активирано ако корисник то изабере слањем поруке или кликом на дугме. Потпуна енкрипција за све преписке остаје примењена на свим нивоима комуникације", наводи се у саопштењу.
Према овим објашњењима, ни Вајбер ни банке немају увид у садржај порука, већ систем функционише тако што аутоматски повезује појаву одређених термина са унапријед дефинисаним рекламним садржајем.
Ипак, Богуновић оцјењује да је у овом случају проблем пре свега етичке, а не кривично-правне природе.
"Овде је проблем више етички, јер је постављена нетранспарентност у целом процесу. Ако се користе овако агресивне и интрузивне методе, онда би јавност бар требало да буде јасно обавјештена, а не да се производи оваква реакција", истиче он.
Са правног аспекта, додаје, компаније не смеју да прате садржај комуникације, јер би то било супротно и прописима ГДПР-а и домаћем законодавству.
Премовић подсјећа да корисници формално прихватају услове коришћења апликација приликом инсталације, али да то не значи да су увијек свесни свих посљедица.
Свијет
Орбан: Рат прождире будућност нација
"Можда формално-правно јесмо дали сагласност, али и по ГДПР-у и по нашем закону, који је строжи, уколико експлицитно не дамо одобрење, нешто не би смело да се дешава", наглашава Премовић.
Саговорници се слажу да је у овом случају кључно питање повјерење корисника.
"Ако се овакве праксе буду експлоатисале, људи ће престати да користе Вајбер и окренуће се другим платформама. Постоји граница коју компаније не би смјеле да прелазе, јер у супротном штета може бити много већа од краткотрајне пажње коју добију", закључује Премовић преноси РТС.
Занимљивости
34 мин0
Свијет
39 мин0
Србија
40 мин0
Друштво
47 мин0
Најновије
Најчитаније
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Тренутно на програму