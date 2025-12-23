Logo
Фирма из БиХ преузима изузетно важан посао у Хрватској

АТВ

23.12.2025

09:22

Фирма из БиХ преузима изузетно важан посао у Хрватској

Бх. грађевинска компанија Херинг из Широког Бријега изабрана је за извођача једног од најважнијих саобраћајних пројеката у ширем подручју Сплита, чиме је иза себе оставила и велике међународне конкуренте попут Штрабага.

Хрватске цесте донијеле су одлуку да Херинг изгради чвориште ТТТС у Стобречу, кључну раскрсницу које ће повезати већ изграђену дионицу Мравинци – ТТТС с будућим брзим путем према Омишу.

novac marke

Друштво

Гдје је запело око новог закона о ПИО: Ово је највећи проблем

Како је објавио "Портал.хр", Херинг је понудио најнижу цијену – 16,18 милиона евра без ПДВ-а, односно 20,23 милиона евра с ПДВ-ом, док је планирани рок извођења радова 18 мјесеци.

На тендер је пристигло укупно пет понуда. Након Херинга, слиједили су:

  • Штрабаг – 17,41 милион евра
  • Тексо Молиор – Бемакс (заједница) – 17,90 милиона евра
  • Колас Хрватска – Дегал Техника (заједница) – 18,89 милиона евра
  • ГП Крк – 19,04 милиона евра.

Одлуком Хрватских цеста започиње законски рок мировања од 10 дана, током којег понуђачи могу поднијети жалбу Државној комисији за контролу поступака јавне набавке.

Уколико не буде жалби, с Херингом ће бити потписан уговор и пројекат ће званично кренути у реализацију.

Пројекат

Раскрсница ТТТС пројектована је као денивелирани кружни ток с надвожњаком дугим 232 метра, које ће омогућити возачима да се са брзог путас укључе у постојећу мрежу или наставе према Дугом Рату и Омишу.

илу-жичара-25092025

Регион

Директор центра на Друмитору поднио оставку због несреће на жичари

Без изградње овог чвора, већ изграђена дионица Мравинци – ТТТС, коју Штрабаг гради посљедње двије године, практично завршава у камењару и не може се користити, што овом пројекту даје додатну важност.

Пројекат укључује изградњу надвожњака, кружне раскрснице с улазно-излазним рампама, додатних трака за убрзање и успорење, система одводње те комплетне саобраћајне опреме. Кључни елемент је спајање на улицу 4. Гардијске бригаде, којом се саобраћај повезује према Сплиту, Солину и Стобречу.

Раскрсница ТТТС уједно је полазна тачка за наставак брзе цесте према Дугом Рату и Омишу.

Тагови:

Хрватска

посао

građevinarstvo

