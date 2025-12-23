Logo
Large banner

Копао по њиви и наишао на необичан предмет из 14. вијека

Извор:

Телеграф

23.12.2025

09:08

Коментари:

0
Копао по њиви и наишао на необичан предмет из 14. вијека

Кажу да је понекад довољно прошетати по некој ливади да би се наишло на трагове прошлости.

То се управо догодило у околини пољског града Брањево, када је уобичајено орање њиве открило артефакт изузетне историјске вриједности.

Ријеч је о месинганом печату са јасно видљивим ликом Свете Катарине Александријске, који је израђен у 14. веку. Лик светице окружује пажљиво угравирани натпис, исписан готичким писмом.

Симболи мучеништва на печату

Мали, али вриједан артефакт открива непознату историју средњовијековног Брањева и могуће везе са догађајем који је променио ток историје Пољске.

Поплаве у Француској-23122025

Свијет

Французи ово нису доживјели 30 година: На снази црвено упозорење

Наиме, Света Катарина Александријска је приказана са мачем и точком, симболима њеног мучеништва, уз натпис: “+ С(игиллум) ЕЦЦ(лесиа)Е * БРУнСБЕРГЕнСИС”.

Ова светица је заштитница локалне цркве, а пронађени печат није припадао некој од богатих породица, већ парохијалној заједници, што повећа његову историјску вриједност.

Изгубљен, сакривен или остављен?

Томаш Калушки са Универзитета у Шлеској истиче да се очувани средњовијековни парохијски печати изузетно ријетко проналазе, преноси Фоцус.

“Рецимо, у случају Шлеске немамо ниједан сличан примерак”, објаснио је.

Нажалост, околности под којима је печат завршио на пољу вјероватно ће заувијек остати тајна. Како истиче археолог Роберт Виросткјевич, тешко је утврдити да ли је изгубљен, намјерно сакривен или остављен.

Да би се у потпуности ценила важност открића овог артефакта, потребно је вратити се у 14. вијек, када је Брањево било престоница Вармије.

2026 godišnji horoskop

Занимљивости

Годишњи хороскоп 2026: Година када Сатурн у Овну мијења судбину свих 12 знакова

У то вријеме, црква Свете Катарине играла је централну улогу у животу заједнице. Адријан Клос, стручњак из Археолошке службе, скреће пажњу на фасцинантну историјску причу која је можда повезану с недавним открићем.

Наиме, печат је припадао локалној парохији, чије су трупе учествовале 1410. године у бици код Гринвалда, и чија је застава виђена на бојном пољу. Занимљиво, застава је приказана и на слици Јозефа Матејке, најзначајнијег аутора историјских уметничких дјела у Пољској.

Историчари вјерују да је на заставама брањевског одреда могао бити приказан идентичан лик Свете Катарине, као што видимо на откривеном печату. Ако се претпоставка потврди, то значи да је иста симболика пратила витезове у бици која је одлучила судбину Тевтонског витешког реда.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

otkriće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поплаве у Франуској, највеће у посљедњих 30 година

Свијет

Французи ово нису доживјели 30 година: На снази црвено упозорење

53 мин

0
Убаците ово у машину приликом прања веша и заборавите на пеглање

Савјети

Убаците ово у машину приликом прања веша и заборавите на пеглање

1 ч

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Занимљивости

Годишњи хороскоп 2026: Година када Сатурн у Овну мијења судбину свих 12 знакова

1 ч

0
Хорор: Маскирани упали у стан и искасапили двојицу мушкараца

Хроника

Хорор: Маскирани упали у стан и искасапили двојицу мушкараца

1 ч

0

Више из рубрике

Поплаве у Франуској, највеће у посљедњих 30 година

Свијет

Французи ово нису доживјели 30 година: На снази црвено упозорење

53 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Морамо да имамо Гренланд

1 ч

0
Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

Свијет

Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

1 ч

0
Бикови испали из камиона и трче по улици

Свијет

Бикови испали из камиона и заузели пут

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

58

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

09

40

Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner