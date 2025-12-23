Копао по њиви и наишао на необичан предмет из 14. вијека

Извор:
23.12.2025
09:08
Кажу да је понекад довољно прошетати по некој ливади да би се наишло на трагове прошлости.
То се управо догодило у околини пољског града Брањево, када је уобичајено орање њиве открило артефакт изузетне историјске вриједности.
Ријеч је о месинганом печату са јасно видљивим ликом Свете Катарине Александријске, који је израђен у 14. веку. Лик светице окружује пажљиво угравирани натпис, исписан готичким писмом.
Мали, али вриједан артефакт открива непознату историју средњовијековног Брањева и могуће везе са догађајем који је променио ток историје Пољске.
Наиме, Света Катарина Александријска је приказана са мачем и точком, симболима њеног мучеништва, уз натпис: “+ С(игиллум) ЕЦЦ(лесиа)Е * БРУнСБЕРГЕнСИС”.
Ова светица је заштитница локалне цркве, а пронађени печат није припадао некој од богатих породица, већ парохијалној заједници, што повећа његову историјску вриједност.
Томаш Калушки са Универзитета у Шлеској истиче да се очувани средњовијековни парохијски печати изузетно ријетко проналазе, преноси Фоцус.
“Рецимо, у случају Шлеске немамо ниједан сличан примерак”, објаснио је.
Нажалост, околности под којима је печат завршио на пољу вјероватно ће заувијек остати тајна. Како истиче археолог Роберт Виросткјевич, тешко је утврдити да ли је изгубљен, намјерно сакривен или остављен.
Да би се у потпуности ценила важност открића овог артефакта, потребно је вратити се у 14. вијек, када је Брањево било престоница Вармије.
У то вријеме, црква Свете Катарине играла је централну улогу у животу заједнице. Адријан Клос, стручњак из Археолошке службе, скреће пажњу на фасцинантну историјску причу која је можда повезану с недавним открићем.
Наиме, печат је припадао локалној парохији, чије су трупе учествовале 1410. године у бици код Гринвалда, и чија је застава виђена на бојном пољу. Занимљиво, застава је приказана и на слици Јозефа Матејке, најзначајнијег аутора историјских уметничких дјела у Пољској.
Историчари вјерују да је на заставама брањевског одреда могао бити приказан идентичан лик Свете Катарине, као што видимо на откривеном печату. Ако се претпоставка потврди, то значи да је иста симболика пратила витезове у бици која је одлучила судбину Тевтонског витешког реда.
