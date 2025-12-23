Logo
Хорор: Маскирани упали у стан и искасапили двојицу мушкараца

Телеграф

23.12.2025

08:46

Хорор: Маскирани упали у стан и искасапили двојицу мушкараца
Фото: Танјуг

Двојица турских држављана примљена су у недјељу увече у Ургентни центар са тешким тјелесним повредама.

Према њиховим ријечима, напала су их тројица маскираних мушкараца који су се представили као достављачи.

У недјељу, око 22 сата, београдски Ургентни центар примио је двојицу држављана Турске, Е.Х. (47) и Б.Ц. (23), са озбиљним повредама нанетим хладним оружјем. Према незваничним информацијама, жртве су полицији испричале несвакидашњи и узнемирујући сљед догађаја који се одиграо у стану у којем су боравили.

Повријеђени мушкарци су у својим изјавама навели да је драма почела када је неко позвонио на њихова врата. Како тврде, испред су стајала тројица мушкараца који су изгледали као достављачи хране, али су на лицима имали маске.

Одмах по отварању врата, дошло је до бруталног насиља.

Према наводима жртава:

Е.Х. (47) је први нападнут и задобио је више убодних рана у предијелу ногу и руку.

Б.Ц. (23) је задобио опасну повриједу – убодну рану у пределу стомака.

Истрага у току

Љекари су констатовали да обојица мушкараца имају тешке тјелесне повреде. О цијелом случају је одмах обавештено Више јавно тужилаштво у Београду, које је преузело вођење истраге.

Полиција тренутно интензивно ради на расветљавању свих околности овог догађаја. Приоритет је провјера исказа повријеђених, као и:

Преглед снимака са сигурносних камера на објекту и у околним улицама.

Идентификација нападача и утврђивање да ли је ријеч о стварним достављачима или су маске и опрема коришћени као параван за разбојништво.

Од Е.Х. нападачи су узели око хиљаду евра, преноси Телеграф.

