Трагично преминуо креатор популарне игре

Извор:

Танјуг

23.12.2025

08:40

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Суоснивач франшизе Call Of Duty Винс Зампела преминуо је у 55. години, саопштила је компанија Електроник Артс (ЕА).

ЕА није навела узрок смрти, док је НБЦ пренео да је Зампела погинуо у саобраћајној несрећи у недјељу поподне на ауто-путу Анђелес Крест.

Калифорнијска аутопутска патрола саопштила је да су у несрећи, која се догодила у 12.43 часа погинули возач и путник, али није објавила њихова имена.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: Морамо да имамо Гренланд

Према наводима, возило је из, засад непознатих разлога, слетјело са пута и ударило у бетонску ограду.

На друштвеним мрежама се појавио и наводни снимак ове несреће.

На снимку се види како Феррари 296 ГТС излази из тунела, губи контролу и удара у бетонску ограду. Након тога се види како пламен креће да гута луксузни аутомобил.

Зампела је био суоснивач студија Инфинитy Вард, који је 2003. године објавио прву игрицу из серијала Call Of Duty.

Најновији наслов из те франшизе, Call Of Duty: Black Ops 7, објављен је прошле године.

Доручак оброк

Здравље

Нутриционисти упозоравају да је ово најгора јутарња навика

Био је и суоснивач компаније Респаwн Ентертаинмент, познате по играма Титанфал, коју је ЕА купио 2017. године.

Такође је био члан управног одбора Академије интерактивних умjетности и наука (АИАС).

