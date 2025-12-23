Logo
Нутриционисти упозоравају да је ово најгора јутарња навика

Извор:

Стил Курир

23.12.2025

08:23

Нутриционисти упозоравају да је ово најгора јутарња навика
Фото: julie aagaard/Pexels

Можда вам се чини да не радите ништа што би могло да угрози ваше здравље, али постоји једна наизглед безазлена навика која може имати постепен, али озбиљан негативан утицај на организам. Ријеч је о прескакању доручка.

Студија објављена у часопису Wiley Online Library показала је да прескакање доручка може довести до повишеног нивоа холестерола, чак и када долази до минималног губитка тјелесне тежине. Како је то могуће?

Стручњаци за здравље срца објашњавају на које све начине редовно изостављање јутарњег оброка утиче на кардиоваскуларни систем.

1. Ремети се циркадијални ритам

Прескакање доручка може пореметити циркадијални ритам – унутрашњи биолошки сат који регулише бројне процесе у тијелу. Када је тај ритам нарушен, долази до промјена у раду гена и ензима који утичу на ниво холестерола, објашњава Мишел Рутенштајн, регистрована дијететичарка и кардиолог.

- Без јутарњег оброка, ензим јетре ХМГ-ЦоА редуктаза, који контролише брзину производње холестерола, постаје активнији и производи више ЛДЛ и укупног холестерола - наводи она.

С друге стране, доручак може помоћи у спречавању наглих скокова холестерола који се често јављају након буђења.

- Синтеза холестерола природно достиже врхунац у раним јутарњим сатима, али доручак обезбјеђује хранљиве материје које ублажавају тај процес - истиче Рутенштајн.

2. Повећава се ризик од преједања касније током дана

Ако током дана посежете за храном богатом угљеним хидратима или мастима без много размишљања, разлог може бити управо прескакање доручка.

- Изостављање јутарњег оброка може покренути метаболичке промјене које повећавају производњу холестерола, али и довести до преједања у каснијим сатима - каже кардиолог Ренди Гоулд.

Према његовим ријечима, то је дјелимично посљедица промјена хормона који регулишу апетит.

- Продужени јутарњи пост утиче на нивое лептина и грелина, повећава осјећај глади и доприноси инсулинској резистенцији. Та комбинација отежава тијелу да уклони холестерол из крви, што додатно повећава ниво ЛДЛ холестерола - додаје Рутенштајн.

Стручњаци упозоравају да тијело, уколико не добије потребне хранљиве материје ујутру, може осјећати глад током читавог дана.

Иако су истраживања о томе да ли прескакање доручка доводи до већег укупног калоријског уноса подијељена, једно је јасно – студије досљедно показују виши ниво холестерола код особа које редовно прескачу доручак.

3. Опада укупни квалитет исхране

Одлагање првог оброка у дану може негативно утицати на квалитет исхране у цјелини.

- Прескакање доручка често доводи до конзумирања већих, али нутритивно сиромашнијих оброка касније током дана - каже Рутенштајн.

Такви оброци често садрже више засићених масти и рафинисаних угљених хидрата, који директно доприносе повећању ЛДЛ честица и смањују заштитно дејство ХДЛ холестерола.

Студија објављена на платформи СциенцеДирецт показала је да дјеца која прескачу доручак током дана уносе више масти и натријума у поређењу са дјецом која доручкују. То је важно јер прекомјеран унос засићених масти и соли може озбиљно угрозити здравље срца. Такође, прескакање доручка отежава унос интегралних житарица – важног извора влакана, минерала и квалитетних угљених хидрата.

Још једно истраживање, такође објављено на СциенцеДирецт-у, показало је да одрасли Аустралијанци који су јели обилан доручак током дана уносе више влакана, витамина и минерала. Осим тога, конзумирали су мање додатог шећера, засићених масти и алкохола – фактора који могу негативно утицати на здравље срца.

Које су још навике важне за здраво срце?

Смањите вријеме испред екрана ујутру

Рутенштајн савјетује да се ујутру ограничи коришћење телефона и других уређаја. Иако то можда не дјелује директно повезано са здрављем срца, читање вијести и провјеравање обавјештења може повећати стрес и започети дан негативним тоном.

- Провођење 10 до 30 минута без екрана на почетку дана смањује стрес, побољшава расположење, помаже вам да преузмете контролу над даном и ставите здравље на прво мјесто - истиче она.

Бирајте уравнотежен доручак

Оно што једете ујутру има велики значај за здравље срца. Стручњаци препоручују оброке богате влакнима, са мало додатог шећера и засићених масти.

- Започните дан уравнотеженим доручком – овсеном кашом, интегралним житарицама, немасним протеинима и свјежим воћем. То помаже стабилизацији енергије и спречава нагле скокове холестерола које изазивају заслађене житарице и напици - саветује Гоулд.

Наставите да се крећете

- Кратка физичка активност – било да је ријеч о брзој шетњи, истезању или лаганом тренингу снаге – побољшава циркулацију и помаже у одржавању здравог нивоа холестерола - наводи стручњак.

Физичка активност се често препоручује као први корак у контроли повишеног холестерола, зато започните дан шетњом, одласком у теретану или једноставним разгибавањем.

Одвојте вријеме за опуштање и смањење стреса

Исхрана и вјежбање нису једини фактори који утичу на здравље срца – стрес има значајну улогу.

- Стрес подстиче лучење кортизола, хормона који може повећати производњу холестерола и довести до нездравих навика, попут преједања - упозорава Гоулд.

Раније је УНИАН извјештавао и о томе да ли је безбједно јести јаја сваког дана. Истакнуто је да умјерена конзумација јаја може бити корисна за здравље, јер иако садрже холестерол из исхране, то не значи нужно и повећање холестерола у крви. Савремене студије не показују јасну везу између редовног уноса јаја и повећаног ризика од срчаних обољења, наводе научници.

