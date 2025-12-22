Понекад се ујутру будимо уморни: Стручњаци објашњавају има ли разлога за бригу

Извор:
22.12.2025
Многи људи се упркос покушајима да имају квалитетан сан ујутру буде дезорјентисани и уморни те се питају да ли је ово знак озбиљнијег проблема с њиховим здрављем.
Психолог Зое Готтс је за Метро.цо.ук казала да буђење и краткотрајна несвјесност могу дјеловати узнемирујуће, али да је овакво стање у већини случајева безопасно.
"Ово се обично дешава током стања познатог као инерција сна, омамљеног прелазног периода између сна и потпуне будности. Када се пробудимо из дубљих фаза сна или живописних снова, мозгу може требати кратко вријеме да се 'преоријентише', што значи да се памћење, контекст и просторна свијест не усклађују одмах", објаснила је.
Консултантица за спавање у The Sleep Works Maryanne Taylor, додаје да се овај осјећај збуњености може јавити док се мозак "буди" у фазама.
"Основна свијест се прво укључује, али подручјима одговорним за оријентацију, памћење и контекст треба мало више времена. Неколико секунди сте свјесни, али нисте у потпуности оријентисани на своју околину", рекла је.
постоје одређене ствари које повећавају вјероватноћу да се пробудите помало збуњени – укључујући лош или испрекидан сан, стрес, анксиозност, алкохол или болест, као и нагло буђење када аларм почне звонити.
"Када је нервни систем већ под притиском, мозак се може борити да брзо 'пребаци брзину', што доводи до оних неколико дезоријентишућих тренутака прије него што се врати на старо", испричала је.
Имајте уму да бисте се требали обратити љекару уколико вам се ово често дешава или је праћено другим проблемима попут лошег памћења и конфузије која траје и током остатка дана.
Тренутно на програму