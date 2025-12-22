Зелена салата може да нашкоди ако болујете од ових болести

Извор:
Б92
22.12.2025
11:03
Зелена салата се често сматра симболом здраве исхране, лагана је, нискокалорична и богата влакнима и витаминима.
Међутим, љекари упозоравају да код одређених здравствених стања конзумирање зелене салате може бити ризично и да је поједини људи треба да избјегавају или користе уз посебан опрез.
Зелена салата, нарочито она пакована са ознаком "опрано" или "спремно за јело", више пута је била повезана са тровањима храном. Листови салате могу бити контаминирани бактеријама као што су Е. цоли, Салмонела и Листерија, уколико су током узгоја или дистрибуције били изложени загађеној води или лошим хигијенским условима.
За особе са ослабљеним имунитетом, овакве инфекције могу представљати озбиљан здравствени проблем.
Иако влакна из салате имају бројне користи, код особа које пате од:
- синдрома иритабилног цријева,
- осјетљивог желуца,
- честих надимања
Сирова зелена салата може изазвати грчеве, болове и нелагодност. Стручњаци често савјетују смањен унос сирове салате или благу термичку обраду како би се олакшало варење.
Особе које имају склоност ка стварању бубрежних каменаца требало би да обрате пажњу на унос лиснатог поврћа, укључујући зелену салату. У зависности од врсте каменца, љекари и нутриционисти понекад препоручују ограничавање одређених намирница како би се смањио ризик од поновног настанка проблема.
Индустријска обрада не гарантује потпуну сигурност. Паковање, транспорт и складиштење салате могу повећати ризик од контаминације уколико санитарни стандарди нису стриктно испоштовани.
Посебан опрез се савјетује:
- трудницама,
- старијим особама,
- хроничним болесницима,
- особама са ослабљеним имунитетом.
Ако не желите потпуно да избаците зелену салату из исхране, стручњаци савјетују:
- бирајте свјежу салату у главицама умјесто паковане,
- перите листове непосредно прије конзумације под млазом хладне воде,
- код осјетљиве пробаве размислите о краткој термичкој обради,
- код бубрежних болести стриктно пратите савјете љекара или нутриционисте.
Зелена салата има бројне здравствене предности, али није једнако безбједна за све. Ако имате хроничне здравствене тегобе или спадате у ризичне групе, разумно је размислити да ли је зелена салата прави избор за вас или би је требало ограничити или у потпуности избјегавати, преноси б92.
