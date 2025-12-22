Јована је прва Српкиња која ће примити руску вакцину против рака: За лијечење јој недостаје 65.000 евра

- Била сам у петом мјесецу трудноће када сам примјетила да се на лијевој руци појавио необичан младеж. Уклоњен је послије неколико мјесеци 2018. и тада се чинило да је све у реду. А онда прошле године љекари откривају метастазе на плућима и мозгу. Пет пута сам била на гама ножу, прошла бројне имунотерапије, али ништа није помогло, на мозгу су се стално јављале нове промјене! Посљедња нада ми је руска вакцина. Ипак, ја сам оптимиста и јерујем да ћу се из Русије вратити као - побједница! – прича за Курир Јована Алексић која ће примити револуционарну руску вакцину против рака коже развијену у Институту Гамалеја у Москви, под покровитељством Владимира Путина, предсједника Руске Федерације.

Два до три мјесеца послије порођаја јавила се дерматологу у дому здравља у Пироту, граду у којем се удала. Љекари су савјетовали хируршко уклањање младежа. Узорак је послат на анализу у Ниш. Три недјеље касније стигла је дијагноза која је шокирала и њу и цијелу њену породицу - малигни меланом.

- О раку коже нисам знала готово ништа. Нисам могла да поверујем да се то дешава мени - присјећа се.

Лијечење је наставила у Београду, на Институту за онкологију и радиологију Србије. Године 2018. превентивно су јој одстрањени лимфни чворови испод лијевог пазуха. Налази су били уредни. Контроле су се низале - прво на три, потом на шест мјесеци. Све је изгледало добро.

А онда је дошла 2024. и редовна контрола на којој је откривена метастаза на десном плућном крилу. Тумор маркери су били повишени. Урађен је магнет главе - и нови шок - чак 15 метастаза на мозгу.

- Знала сам да је лоше, али нисам могла да прихватим. Само недјељу касније било их је већ 17 – сјећа се Јована.

Онколози предлажу гама нож.

- Најприје су зрачена два највећа тумора, а потом и неколико мањих. У Нишу примам и имунотерапију. У октобру су сви тумори на мозгу били озрачени и терапија је у почетку давала резултате - метастазе су почеле да се смањују, осјећала сам се добро - каже.

Међутим, већ у фебруару и марту појавиле су се нове метастазе.

- Укупно сам пет пута зрачена на гама ножу, али се због непрестаног појављивања нових метастаза од тог вида лијечења одустало. Након тога сам примила и четири циклуса имунотерапије из Турске, али ни она није дала резултате. У једном тренутку имала сам чак 53 метастазе на мозгу! – прича Јована.

Више није знала шта да ради, али није губила наду.

- Тражила сам рјешења, жељела да живим. Тако сам сазнала за руску вакцину. Дошла сам до контакта проф. др Владимира Јаковљевића са Факултета медицинских наука у Крагујевцу, који сарађује са руским научницима. Послала сам му комплетну медицинску документацију и рекла да желим да се пријавим за терапију - објашњава Јована.

Документација је прослијеђена у Русију, а убрзо је стигао и одговор да је - прихваћена за лијечење. Међутим, баш када је требало да отпутује, стање јој се нагло погоршало. Метастазе су натекле и почеле да притискају мозак. Није могла да говори, да стоји, није јела ни пила.

Након терапије кортикостероидима стање се стабилизовало и крајем новембра отпутовала је у Москву.

- Тамо су ми урадили детаљну дијагностику, снимања, провјерили биопсију и узели узорке ткива од којих се прави персонализована вакцина. Са терапијом би требало да кренем у јануару – додаје она.

Лијечење у Москви кошта 100.000 евра. У цијену су укључене персонализоване вакцине, терапије, прегледи, превод медицинске документације и трошкови смјештаја. Уз помоћ породице и пријатеља већ је уплаћена прва рата од 35.000 евра, док је за наставак лијечења потребно још 65.000.

- Ипак, оптимизам ме не напушта. Највећа снага је мој осмогодишњи син. Због њега нема одустајања. У Русији сам упознала врхунске стручњаке и лично се увјерила колико су посвећени и стручни. Нема предаје! Сваки дан ми је лијеп дан. Вјерујем да ће се након Русије за мене отворити ново поглавље живота - поручује ова храбра жена.

Проф. др Владимир Јаковљевић каже за Курир да је Јованино стање озбиљно, али да очекује добар резултат. Када је у питању цијена лијечења она је сада измијењена и износи 190.000 евра по пацијенту.

- Вакцина се даје у 10 једнаких доза на сваке двије недјеље, а пацијент је све вријеме присутан у Русији. У почетку је цијена била 100.000 евра, онда су је Руси кориговали и сада је 190.000 евра, али очекујем да ће бити 100.000 за пацијенте који су ушли у процедуру прије корекције цијене - каже и додаје да је у питању софистицирана технологија која је још нова те да ће цијена бити нижа када вакцина уђе у клиничку праксу.